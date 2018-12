Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Après avoir parcouru près de 1700 km, le train devrait arriver autour de midi, selon la compagnie VIA Rail. Une arrivée qui va être célébrée en grande pompe par la communauté.

Mike Spence, maire de Churchill, dit que plusieurs activités sont prévues tout au long de la journée. « Des membres de la communauté seront à la gare et lorsque le train va s'approcher de la ville, il y aura le son d'une sirène.

« Il y aura aussi des mascottes d'ours polaires et des feux d'articles plus tard », explique-t-il.

Le maire de Churchill, Mike Spence espère que l'économie de la région va redémarrer grâce au rétablissement du service ferroviaire. Photo : CBC

Le maire souligne que la communauté est enthousiaste à l'idée d'être à nouveau reliée au reste du pays. La petite ville de près de 900 habitants est en effet isolée depuis l'interruption du service ferroviaire en mai 2017, après que des inondations printanières ont endommagé une portion de voie ferrée.

Joseph Michel Boudreau habite à Churchill depuis plus de 45 ans. Il sera à la gare pour participer aux célébrations.

Ce retraité est d'autant plus content qu'il attend un ami à lui de longue date qui est à bord du train. « Il a 81 ans et vient d'Oakbank », une petite communauté située à environ 15 km à l'est de Winnipeg. « Ça fait 20 ans qu'il vient à Churchill chaque hiver, mais ça faisait deux ans qu'il n'avait pas fait le voyage », explique-t-il.

Outre le plaisir de revoir son ami, M. Boudreau espère que le rétablissement du service ferroviaire va permettre un retour à une vie normale dans la communauté et que les prix des denrées qui ont flambé après l'interruption du service vont baisser. « 4 litres de lait coûtent actuellement entre 9 et 12 $, c'est terrible. Il n'y avait pas de train donc tout arrive par avion et par bateau », rappelle-t-il.

C'est aussi ce qu'espère Juliette Lee, une autre habitante de Churchill. Elle dit que le retour du train va aussi permettre aux résidents de voyager vers d'autres communautés. « Il y a des gens qui attendent depuis 18 mois pour aller magasiner à Thompson et d'autres pour aller voir leurs familles. »

Depuis que le service a été interrompu, il y a des familles qui ont déménagé a Thompson et les grand-mères aimeraient sans doute visiter leurs petits-enfants. Juliette Lee, habitante de Churchill

Niki Ashton, députée fédérale de Churchill-Keewatinook Aski se réjouit également de l'arrivée du premier train de voyageurs. Elle rappelle aussi que depuis un an et demi la ville de Churchill était devenue une communauté isolée : une situation qui a causé beaucoup de stress aux résidents, indique-t-elle.

Elle félicite les gens de Churchill qui n'ont cessé, dit-elle, de militer pour le rétablissement de la liaison ferroviaire. « C'est grâce à eux que cette journée est devenue une réalité. C'est donc une victoire pour eux », ajoute la députée.

Le maire Mike Spence espère maintenant que l'économie de la région va redémarrer.