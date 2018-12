Un texte de Claudine Brulé

Questionné sur le sujet mardi par les journalistes, le premier ministre a dit que la nomination du commissaire Taverner s'est faite après « un processus transparent ».

Mais il est resté muet quand, à plusieurs reprises, la presse lui a demandé s'il avait participé à la rencontre du conseil des ministres qui a confirmé l'embauche de M. Taverner.

Le Nouveau Parti démocratique a lui aussi soulevé des questions au sujet du choix de Ron Taverner comme prochain commissaire de la PPO, en chambre mardi.

La ministre de la Sécurité communautaire (responsable de la Police provinciale de l'Ontario) Sylvia Jones a confirmé que les critères d'embauche avaient été modifiés deux jours après l'affichage initial de l'offre d'emploi.

Mais elle explique que les changements ont été faits afin d'encourager plus de gens à soumettre leur candidature. La ministre ajoute que c'est la firme responsable du recrutement qui a décidé d'apporter les changements.

En Chambre, Mme Jones a ajouté que la décision d'embaucher M. Taverner avait été prise par une entreprise de recrutement et non par le gouvernement.

Selon elle, il est « offensant » de suggérer que M. Taverner n'est pas qualifié pour le poste, compte tenu de sa longue expérience dans le domaine du service public.

Le groupe Démocratie en surveillance (Democracy Watch) explique que le commissaire à l'intégrité a le pouvoir de demander au gouvernement de lui remettre des documents et peut aussi sommer des ministres et autres membres du gouvernement à participer à ses enquêtes.