Le propriétaire de la franchise, Pierre Bouchard, en a fait l'annonce par communiqué mardi matin.

Plusieurs raisons justifient cette décision de fermer la succursale.

C'est un restaurant qui est là depuis 30 ans. Pierre Bouchard, propriétaire

L'entrepreneur indique que le restaurant est déficitaire et que la grandeur du terrain actuel limite les rénovations majeures considérées nécessaires à la viabilité du restaurant.

On n’a pas suffisamment de stationnements, on n’a pas de possibilité d’installer un service à l’auto qui est aujourd’hui dans les normes [des restaurants] Tim Hortons pour avoir une rentabilité. C’est nécessaire et même obligatoire , affirme-t-il.

Des rénovations majeures étaient nécessaires pour le Tim Hortons de la rue Saint-Germain. Photo : Radio-Canada

Pierre Bouchard affirme avoir tenté de relocaliser le restaurant au centre-ville, sans succès.

Les employés de la succursale se feront offrir un poste dans les autres restaurants Tim Hortons de Rimouski. Il n'y aura donc aucune perte d'emploi.