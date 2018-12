Doreen Hucal soutient qu’elle pensait avoir à débourser 618,91 $ canadiens pour chaque billet qu'elle achetait pour sa fille de 15 ans. Toutefois, quand elle a reçu son relevé de carte de crédit, elle avaient été facturée en argent américain.

La conversion a fait monter leur prix à 826,02 $ canadiens pour chaque billet, donc une facture totale de 1652,04 $, soit 414,22 $ de plus que ce qu’elle croyait avoir à payer.

Après avoir reçu son relevé de carte de crédit, la Britanno-Colombienne a téléphoné à Air Canada pour protester et a été invitée à envoyer une plainte écrite. Mme Hucal a donc rédigé un courriel, accompagné de captures d’écran de l’application qu’elle a utilisée, pour montrer qu’elle avait payé en dollars canadiens.

Doreen Hucal a envoyé un courriel à Air Canada accompagné de captures d’écran de l’application qu’elle a utilisée pour montrer qu’elle avait payé en dollars canadiens. Photo : Doreen Hucal

Toutefois, Air Canada a insisté sur le fait qu’elle avait acheté ses billets en utilisant le site web américain.

Il semble que vous étiez, à votre insu, sur l’édition américaine de notre site, alors votre achat a été facturé en dollars américains. courriel envoyé par Air Canada

La cliente conteste cette affirmation et soutient qu’elle a fait l’achat sur son téléphone en utilisant l’application de la compagnie aérienne.

Air Canada offre un rabais sur le prochain vol

Air Canada a envoyé un reçu électronique à la cliente qui indique qu’elle a payé en argent américain, mais Mme Hucal soutient qu’elle n'a pas ouvert le reçu avant d'obtenir son relevé de carte de crédit. La cliente affirme qu’elle aurait annulé son billet dans les 24 heures requises si elle avait vu le reçu.

La compagnie aérienne avance qu’elle ne peut pas rembourser les frais bancaires associés à la conversion, mais a offert « en courtoisie » un rabais de 10 % sur sa prochaine réservation.

Mme Hucal souhaite toutefois pouvoir annuler son achat et se faire rembourser. « C’est tout ce que je veux », mentionne-t-elle.

Elle ajoute avoir écrit trois autres courriels à Air Canada pour expliquer la situation, mais ils sont restés sans réponse, selon elle.

Des plaintes similaires dans le passé

Le fondateur d’un groupe de défense des droits des passagers Air Passenger Rights, Gabor Lukas, dit avoir entendu parler de cas similaires déjà en 2015 de la part de clients d’Air Canada croyant avoir acheté des billets en argent canadien, mais ayant finalement payé en valeur américaine. Air Canada avait promis à l’époque de rectifier la situation, mais le fait qu’un cas semblable se produise de nouveau montre, selon M. Lukas, qu’il ne s’agit pas simplement d’une erreur. Il pense qu’il y a un problème avec le logiciel de l’application.

Le Bureau de la concurrence appelle à la vigilance

En 2017, le Bureau de la concurrence a avisé les consommateurs de bien vérifier la monnaie affichée par les compagnies aériennes en indiquant que certaines n’utilisaient que le signe $, ce qui pouvait porter à confusion.

Air Canada a une application et un site web qui affichent des billets en dollars canadiens et américains. Les usagers peuvent choisir leur pays de résidence de même que la langue préférée. Les clients qui ne portent pas bien attention peuvent se retrouver sur la version américaine et avoir à payer dans cette monnaie.

D'après les informations de Belle Puri, CBC News