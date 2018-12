QuantumBlack, WinningMinds et BIOS devraient créer « plus de 130 emplois » au cours des prochaines années, indique-t-on par communiqué.

Quantum Black, propriété du géant McKinsey depuis 2015, s’installera dans les bureaux de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila), qui a pignon sur rue dans une ancienne usine de textile du Mile-Ex, à Montréal, surnommée « O Mile Ex ». L’entreprise a fait sa marque dans le monde de la formule 1 grâce à son expertise dans la gestion de grande quantité de données;

WinningMinds est spécialisée dans l’analyse des équipes de travail afin, notamment, de permettre aux dirigeants d’entreprise d’embaucher ou d’offrir une promotion aux individus les plus méritants;

BIOS, qui s’appelait jusqu’à tout récemment CBAS, a fait sa marque dans le secteur de la neuro-ingénierie et s’applique à accentuer l’usage de l’intelligence artificielle en médecine.

La nouvelle a été annoncée mardi matin en marge de l’événement NeurIPS, qui réunit des chercheurs et des spécialistes du secteur. La mairesse Valérie Plante ainsi que la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, étaient présentes.

Pour une intelligence artificielle responsable

Par ailleurs, la version finale de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle a été lancée mardi matin.

Conçue en novembre 2017 au Palais des congrès de Montréal à l’occasion du Forum IA responsable, la déclaration a été l’objet de plus d’un an de travail, de recherches et de consultations auprès de citoyens, d’experts et de responsables publics, indique-t-on dans un autre communiqué.

La version présentée mardi par le chercheur montréalais Yoshua Bengio, directeur scientifique du Mila, contient 10 principes qui visent notamment à assurer la vie privée des citoyens ainsi que l’équité dans le développement de la technologie.

« Comme scientifique, je sens une grande responsabilité de veiller à ce que l’utilisation des fruits de mes recherches et de tout le secteur de l’intelligence artificielle se fasse au bénéfice du plus grand nombre », écrit M. Bengio.

Quiconque le souhaite peut ajouter sa voix à la Déclaration en y apposant sa signature.

Plus de détails à venir