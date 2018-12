Il avait commencé à travailler au CN en septembre à titre de chef de train et contremaître stagiaire, précise son syndicat, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC).

Notre confrère était un fier papa qui aimait son nouveau travail et en parlait tout le temps. Nous sommes choqués et attristés par son décès. Au nom de nos 125 000 membres, je tiens à exprimer nos plus sincères condoléances à ses proches et à ses collègues , affirme le président de Teamsters Canada, François Laporte, dans un communiqué.

Le CN, qui confirme que la victime est un de ses employés, a répondu à la demande de Radio-Canada par courriel: Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de cet employé ainsi qu’à toute la communauté touchée.

L'accident est survenu vers 8 h 30 dans la cour de triage du Canadien National à Edmundston, qui se trouve le long du fleuve Saint-Jean et de la rue Saint-François près du centre-ville.

Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick et la police d'Edmundston se sont présentés sur les lieux de l'accident pour les sécuriser et pour prêter assistance, mais c'est le Bureau de la sécurité des Transports du Canada (BST) qui sera responsable de la suite des choses.

Le BST entame une enquête pour évaluer cet accident de travail .

Selon les premières constatations du BST, l'employé est mort lorsqu'un wagon a reculé dans la cour de triage.

Il s'agit du deuxième accident ferroviaire en Atlantique en deux semaines. Le 23 novembre dernier, un employé de Via Rail a été grièvement blessé après avoir été heurté par un train de passagers à Truro en Nouvel-Écosse.

C'est aussi le cinquième accident mortel durant les 13 derniers mois dans l'industrie ferroviaire canadienne, souligne la CFTC.