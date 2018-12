Jamais le BAPE n’a eu aussi peu de dossiers à étudier qu’au cours de la dernière année. En poste depuis un an, son président Philippe Bourke souhaite que l’organisme soit mieux connu et compris des Québécois.

Pour ce faire, M. Bourke annonce entre autres le lancement d’une page Facebook du BAPE et une série d’ententes avec des organismes de participation citoyenne.

« L’idée, c’est de s’adapter. Quand je suis arrivé en poste il y a un an, on a eu l’occasion de se donner de nouvelles planifications stratégiques dans laquelle on évalue que nos technologiques n’ont pas évolué aussi rapidement que la façon dont les gens s’informent », a-t-il dit à l’émission matinale Première heure, animée par Claude Bernatchez.

Se faire entendre sur les réseaux sociaux

Les Québécois pourront par exemple se faire davantage entendre grâce à leur participation en ligne. Pas obligé de se rendre physiquement à une audience publique.

« On veut que le citoyen ait l’impression de faire la différence. Participer, c’est une chose, mais avoir la perception que ça donne quelque chose, c’est là-dessus qu’il faut miser ».

Philippe Bourke assure toutefois qu’un virage technologique ne signifie pas pour autant « moins de rigueur dans les analyses des dossiers ».

« À la vitesse avec laquelle l’information circule, le BAPE a sa place plus que jamais. C’est précieux d’avoir un cadre comme le BAPE où on peut prend le temps de réfléchir, d’aller chercher de l’information et prendre le temps [de l’analyser] », explique-t-il.

« Globalement, les 40 dernières années du BAPE, les citoyens ont fait la différence et les rapports du BAPE ont incité le gouvernement à prendre les bonnes décisions pour le développement du Québec », conclut-il.