L’opération baptisée « Bouclier du nord » consiste à détruire les tunnels qu’empruntent les combattants du Hezbollah pour s’introduire en territoire israélien à partir du Liban. L'armée israélienne a expliqué avoir détecté des tunnels entre Israël et le Liban et avoir lancé cette opération pour les détruire.

Selon la FINUL, des bulldozers israéliens ont été aperçus dans plusieurs localités situées le long de la frontière en train de retourner la terre.

Le Hezbollah n'avait pas encore réagi au moment d’écrire ces lignes, mais aucun mouvement important n’était rapporté du côté libanais de la frontière en journée, mardi.

Israël construit actuellement un mur de 130 kilomètres de long à sa frontière avec le Liban pour éviter d'éventuelles tentatives d'infiltration des combattants chiites du Hezbollah sur son territoire, mais les tunnels demeurent un problème pour les forces de sécurité israéliennes.

De la machinerie israélienne à l'oeuvre à la hauteur du village libanais de Kfar Kila, situé le long de la frontière du Liban-Sud. Photo : AFP/Getty Images/ALI DIA

D’après la force de maintien de la paix de l’ONU déployée le long de la frontière du Liban-Sud, la situation était calme mardi matin. Aucun échange de tir ou manifestation n’était rapporté.

À Washington, l’administration du président Donald Trump a appuyé sans réserve l’opération israélienne, soulignant que le Hezbollah est l’un des grands ennemis de l’État hébreu.

« Les États-Unis soutiennent avec force les efforts d'Israël pour défendre sa souveraineté et nous appelons le Hezbollah à mettre fin à la construction de tunnels vers Israël et à se tenir à l'écart de toute escalade et de toute violence », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.

Tensions aux frontières israéliennes

Le mur de 130 kilomètres de long que construit Israël pour protéger sa frontière avec le Liban-Sud. Photo : AFP/Getty Images/ALI DIA

Cette opération de l’armée israélienne survient dans une période de tension élevée aux frontières israéliennes dans la foulée d’une série de bombardements entre le Hamas et l’armée israélienne à la mi-novembre à la suite d’une opération manquée des renseignements israéliens dans la bande de Gaza.

Le dernier conflit de grande envergure entre Israël et le mouvement chiite libanais remonte à l'été 2006.

Les 33 jours de guerre entre le Hezbollah et Israël avaient fait 1200 morts au Liban et 160 du côté israélien.

Les forces de l’État hébreu n’avaient alors pas réussi à neutraliser le Hezbollah malgré une pluie d’obus, de bombes et une offensive terrestre dans le sud du Liban d’où des milliers de roquettes étaient tirées en direction d’Israël.

Ces dernières années, l'animosité entre les deux parties s'est surtout manifestée dans le cadre du conflit syrien, où le Hezbollah est intervenu militairement en soutien au régime du dictateur Bachar Al-Assad.