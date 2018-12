Cette nouvelle politique sera en vigueur à compter du 17 décembre, afin de laisser aux utilisateurs publiant du contenu à caractère sexuel l'occasion de le migrer ailleurs, selon le patron de Tumblr, Jeff D'Onofrio.

« L'Internet ne manque pas de sites proposant du contenu pour adultes », écrit ce dernier dans un article de blogue. « Nous leur laisserons cela et nous nous efforcerons de créer l'environnement le plus accueillant possible pour notre communauté. »

La société new-yorkaise, rachetée en mai 2013 par Yahoo! pour plus de 1 milliard de dollars, filtre automatiquement ce qui est publié sur sa plateforme, mais du contenu pédopornographique – déjà interdit par Tumblr – a récemment échappé à ce contrôle.

« Publier quoi que ce soit de préjudiciable envers des mineurs, dont de la pornographie infantile, est abominable et n'a pas sa place dans notre communauté », souligne M. D'Onofrio. « Nous avons toujours eu et aurons toujours une politique de tolérance zéro pour ce type de contenu. »

Tumblr a été bloquée au printemps en raison de contenu à caractère pornographique en Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, qui fait la chasse au matériel obscène.

À la tête de Tumblr, Jeff D'Onofrio a succédé l'an dernier au fondateur de l'entreprise, David Karp, quelques mois après le rachat par Verizon de l'essentiel des activités de Yahoo! pour 4,5 milliards de dollars.

M. Karp avait fondé Tumblr à New York au début de 2007. La plateforme, qui permet à ses utilisateurs de publier textes, images et vidéos, abrite aujourd'hui quelque 417 millions de blogues.