Un texte d’Alexandre Duval

Dans un mémo transmis aux parents de l’école, le directeur général François Sylvain indique que son établissement n’est pas en mesure d’expulser les garçons « en raison de l’ordonnance de sauvegarde émise par la Cour supérieure ».

En août dernier, à la demande des parents de trois garçons impliqués, la Cour avait en effet ordonné la réintégration des adolescents qui étaient soupçonnés d’avoir partagé des photos nues de filles de l’école.

« Le Séminaire ne peut résilier unilatéralement les contrats de services éducatifs sans s’exposer à un outrage au tribunal », écrit M. Sylvain dans son mémo.