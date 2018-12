Il repose sur la collaboration du Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Direction de la protection de la jeunesse, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de l'Outaouais et le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF).

Ce comité se réunira plusieurs fois par an pour évaluer certains dossiers d'agressions sexuelles non fondés ou non résolus.

Avec ce comité, le SPVG cherche à s'inspirer du modèle Philadelphie , selon le directeur intérimaire du SPVG, Luc Beaudoin. Voilà 17 ans que la ville américaine invite des groupes de défense de victimes pour réviser les dossiers mis de côté par ses policiers et évaluer la qualité des enquêtes.

Cette démarche, c'est dans l'intérêt de victimes et de notre communauté que nous la menons , a-t-il expliqué en conférence de presse.

La dénonciation d'une agression sexuelle est un processus difficile pour une victime. Ce n'est pas pour rien que les crimes à caractère sexuel font partie des infractions les moins dénoncées à la police. Cela implique de devoir se remémorer des moments pénibles de sa vie et ultimement de devoir faire face à son agresseur lors du processus judiciaire, a-t-il poursuivi , a-t-il ajouté.

Le fait d'ouvrir à des partenaires locaux certaines enquêtes de façon complètement transparente permettra d'évaluer le cas échéant ce qui pourrait mieux favoriser le cheminement des victimes à l'intérieur du processus judiciaire de la prise de plainte à la judiciarisation Luc Beaudoin, directeur intérimaire SPVG

Une révision du dossier est aussi proposée aux personnes qui ont déposé une plainte d'agression sexuelle en 2018. Elles peuvent en faire la demande sur le site du SPVG.

Le projet pilote durera un an.

Dossiers d'agressions sexuelles révisés de 2010 à 2016 Une équipe d’analystes a révisé 169 dossiers classés non fondés, dont 15 avaient été identifiés comme pouvant avoir été mal classifiés en fonction du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). De ces 15 dossiers, 7 dossiers étaient demeurés classés comme étant non fondés et 8 dossiers avaient été reclassés « en suspens ». Les 8 dossiers reclassés « en suspens » l’avaient été pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes : La victime a refusé de collaborer ;

La victime ne désirait plus participer au processus judiciaire ou souhaitait retirer sa plainte ;

Les éléments recueillis en cours d’enquête ne permettaient pas de porter d’accusations. Source : Service de police de la Ville de Gatineau

Avec les informations de Giacomo Panico et Christian Milette