Spotify a annoncé mardi que ses utilisateurs ont écouté les chansons du rappeur torontois quelque 8,2 milliards de fois en 2018. Son album Scorpion et sa chanson God’s Plan ont aussi été les plus écoutés.

Drake, l’artiste le plus écouté de Spotify depuis sa création, devance Post Malone, XXXTentacion, J Balvin et Ed Sheeran. Ce dernier avait remporté la palme l’an dernier.

Aucune femme ne s’est donc hissée parmi les cinq artistes les plus populaires. Ariana Grande a été la plus écoutée sur Spotify cette année, suivie de Dua Lipa, Cardi B, Taylor Swift et Camila Cabello.

Un autre succès de Drake, In My Feelings, a pris le cinquième rang du palmarès des chansons les plus écoutées. La chanson Sad!, de XXXTentacion, qui est mort en juin, a conclu l’année au deuxième échelon. Deux chansons de Post Malone, Rockstar et Psycho, occupent les troisième et quatrième positions.

Beerbongs and Bentleys, de Malone, est au deuxième rang des albums les plus écoutés, suivi des opus de XXXTentacion, de Lipa et de Sheeran.