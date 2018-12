Un texte de Philippe de Montigny

L'organisme, qui offre des services aux femmes francophones du Grand Toronto et qui compte normalement une vingtaine d’employées, a vu au moins 32 licenciements et démissions au cours des cinq dernières années.

Il nous est impossible de vérifier les raisons qui expliquent chacun de ces départs, mais il y a des thèmes récurrents parmi les propos des femmes qui ont témoigné, notamment des allégations d’intimidation et de licenciement sans explication à l’endroit de la directrice générale, Dada Gasirabo.

Ces préoccupations, entre autres, ont poussé les employées à se syndiquer, selon celles à qui nous avons parlé, et à signer leur première convention collective en octobre dernier. Des plaintes ont été déposées auprès de la province, qui finance en grande partie l’organisme, et du conseil d’administration d’Oasis.

Mais ces démarches ne semblent pas avoir amélioré la situation au sein de l’organisme, selon des employées actuelles et des anciennes qui travaillent toujours dans le milieu et dont nous protégeons l’identité parce qu’elles craignent des représailles.

Gilles Marchildon, qui est très engagé au sein de la communauté, a qualifié le reportage de bouleversant .

Le directeur de Reflet Salvéo dit toutefois qu’il n’était pas complètement surpris puisqu’il avait été témoin, à l’assemblée générale annuelle d’Oasis en septembre, de la sortie publique d’une employée licenciée.