Elle a présenté lundi un plan quinquennal qui permettrait d’économiser 136 millions de dollars en reportant des projets déjà approuvés, mais qui demanderaient de s’endetter.

« Au cours des dernières années, sous la mairie et les conseils précédents, la Ville a entrepris un programme d’immobilisation qui nécessitait de s’endetter », indique le plan.

« Par conséquent, le programme d’immobilisation générale 2019-2023 qui est proposé reflète des réductions importantes à des exigences financières déjà approuvées », est-il écrit.

Ainsi, les dépenses pour le complexe sportif et l’aréna Coverdale, pour le centre communautaire et la bibliothèque Grandview Heights, pour un point de rassemblement autochtone, un projet de salle modulaire de garde d’enfants et pour des établissements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) seraient mises en veilleuse selon ce qui est proposé.

Le budget suggère aussi une hausse d’impôt foncier d'environ 59 $ par maison et recommande un gel des embauches d’agents de la GRC au moment où la Ville souhaite se doter d’une force policière municipale. Ce dernier élément était d’ailleurs l’une des principales promesses du nouveau maire Doug McCallum.

Le nouveau maire de Surrey, Doug McCallum, lors de son assermentation en novembre dernier. Photo : Radio-Canada/Colin Fode

La semaine dernière, le maire s’est dit « profondément ébranlé » après avoir appris que la dette de la Ville s’élevait à 514 millions de dollars. Toutefois, des employés municipaux ont ensuite précisé qu’il s’agissait d’une dette projetée selon un plan financier quinquennal approuvé en décembre 2017.

Le comité des finances de la Ville doit se pencher sur le budget proposé le mardi 11 décembre prochain.

D'après les informations de Liam Britten, CBC News