Un texte d’Alain Rochefort

Simone God vit des moments très difficiles, alors qu’elle a donné naissance au cinquième enfant du couple il y a à peine trois semaines.

La femme a tout de même brisé le silence sur les réseaux sociaux mardi matin.

« Adonis est un combattant et il va continuer à se battre comme un champion. Et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer de le soutenir et aider à récupérer le plus rapidement possible pour être de retour avec notre famille! Merci de l'avoir gardé dans vos prières », a-t-elle rédigé.

« Au nom de @adonissuperman nous tenons à remercier tout le monde pour l'appui écrasant et les messages réfléchis au cours des deux derniers jours. En attendant, nous vous remercions d'avoir respectueusement permis à notre famille une certaine intimité en obtenant à travers cette période difficile », a-t-elle ajouté.

Stevenson aurait bougé le bras

Les proches d’Adonis Stevenson s’accrochent à l’espoir de recevoir des bonnes nouvelles concernant son état de santé, toujours précaire.

Rencontrée par Radio-Canada lundi soir, Stéphanie Drolet, la conjointe du promoteur Yvon Michel, a confié que Stevenson aurait eu « un mouvement du bras pour arracher son appareil respiratoire ». Un signe encourageant pour les proches, même si la bataille n’est pas gagnée.

Les médecins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, où Stevenson est hospitalisé, n’ont toutefois pas fait de récentes mises à jour de l’état de santé du boxeur placé dans un coma artificiel.

« Le CHU de Québec-Université Laval confirme qu’il est toujours hospitalisé à l’unité des soins intensifs et que ce dernier est actuellement sous sédation contrôlée. Son état demeure stable », peut-on lire dans un communiqué publié lundi.