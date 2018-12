Par exemple, Gestion L. Elias et Les Entreprises Bimon demandent que le nombre de logements maximal autorisé passe de quatre à huit dans une zone et de 18 à 24 dans d'autres. Au total, ces modifications permettraient d'ajouter 350 logements au projet pour atteindre 2000 unités d'habitation.

Ce projet s'étend sur 78 hectares et doit être érigé sur une quinzaine d'années à l'ouest de la rue Belvédère, entre la rue Belmont et le chemin Bel-Horizon.

Le président du comité d'urbanisme à la Ville de Sherbrooke, Vincent Boutin, soutient que les changements demandés ne détruiront pas davantage la prucheraie centenaire. Environ 30 % de cette forêt devra être rasé pour permettre la construction de ce projet. Pour nous, c'était essentiel que ce qui avait été négocié à l'époque, c'est-à-dire préserver la prucheraie centenaire dans un ordre de 70 % et préserver aussi le plus possible celle de 70 ans. On ne touche pas à ça. On est vraiment dans des tracés de rue, dans la densification. Le promoteur s'adapte aux nouvelles réalités du marché , soutient-il.

Aussi, les promoteurs s'étaient engagés à préserver un peu plus de 16 hectares (21 %) du terrain qui seront consacrés à un parc, aux milieux humides et aux bandes riveraines.