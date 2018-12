Un texte de Claude Bouchard

Le laissez-passer mensuel passera de 68 $ à 70 $ pour les adultes.

Le conseil municipal a adopté lundi soir le budget 2019 de la Société de transport de Saguenay (STS).

Le conseiller Marc Pettersen a été appelé à justifier cette hausse.

Ce ne sont pas des augmentations faramineuses. Ce sont les augmentations les moins onéreuses dans tout le Québec, sauf Montréal. Marc Pettersen, conseiller municipal

M. Pettersen précise que le tarif d’un passage simple à Saguenay ne sera que 0,25 $ de plus que dans la métropole.

Une surprise pour les usagers

Le porte-parole du Comité des citoyens pour l'amélioration du transport en commun à Saguenay, Gilbert Talbot, a été surpris d’apprendre cette hausse.

Je ne le savais pas qu’il y avait une augmentation de tarif, je vous assure. Gilbert Talbot, porte-parole du Comité des citoyens pour l'amélioration du transport en commun à Saguenay

On s’en doutait un peu parce qu’il y avait des rumeurs. J’avais appelé des conseillers municipaux qui m’avaient dit : “ Non, non, non, il n’y en aura pas d’augmentation, il n’y en a pas de prévue “ , ajoute M. Talbot, surpris.