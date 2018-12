La police d'Ottawa a reçu un appel au sujet d'un cambriolage au Centre de méditation Shambhala, sur l'avenue Ross, le matin du 25 novembre.

La bénévole Alexis Shotwell, qui dirige un programme de méditation au centre la fin de semaine, a expliqué qu'elle était arrivée tôt le dimanche matin pour s'installer pour la journée, mais qu'elle s'est vite aperçue que le centre avait été pillé.

Elle a ajouté que le voleur avait pris un ordinateur portable, a ouvert une boîte de dons, mais le plus grand choc est venu quand elle a réalisé que la rare relique du centre avait disparu.

C'est l'une de ces choses qui est vraiment particulière à cette communauté et qui n'a pas beaucoup de sens pour les autres , a dit Mme Shotwell. Elle symbolise un lien avec les maîtres du passé .

Artefact irremplaçable

L'artefact contient un fragment d'os du maître bouddhiste Chögyam Trungpa Rinpoché, précise Mme Shotwell. Ses enseignements formaient la lignée spécifique du bouddhisme tibétain pratiquée au centre.

Il est décédé en 1987 et ses restes ont été placés dans moins de 10 reliques, a mentionné Mme Shotwell, ce qui rend la perte de l'artefact particulièrement déchirante.

C'était une sorte de coup dans nos tripes. Naomi de Ville, bénévole

La bénévole Naomi de Ville a fait le point sur ce qui manquait après le vol et a rédigé un rapport pour la police.

C'était une sorte de coup dans les tripes , dit-elle. C'est un artefact religieux et culturel, et c'est le fait qu'il ait été volé qui m'a le plus frappé .

La perte des autres articles volés, en particulier l'ordinateur, exercera une pression financière sur le centre géré par des bénévoles , a précisé Mme de Ville.

Les bénévoles ont essayé de faire appel aux médias sociaux pour le retour des articles, offrant même au voleur l'anonymat complet, mais il n'y a pas eu de réponse jusqu'à présent.

Le coupable est peut-être familier avec le centre

Parce que le centre lui-même se trouve dans un bâtiment indescriptible et n'est pas visible de la rue, Mme Shotwell a dit que le voleur pourrait être quelqu'un qui connaît bien l'organisation et les choses qui ont été volées.

Mais malgré le désordre qu'il a laissé derrière lui, la bénévole Alexis Shotwell croit que ça pourrait être un acte de désespoir plutôt qu'un acte de haine.

Nous espérons que les objets n’ont pas été endommagés , dit-elle. Nous ne tenons pas rigueur au voleur, mais ce serait un cadeau incroyable de le récupérer les objets, surtout la relique.

La police d'Ottawa poursuit son enquête.