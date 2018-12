Les fous du vélo pourront obtenir un rabais sur deux pneus cloutés cet hiver, à hauteur de 50 $ chacun. Il suffira de présenter une preuve d’achat à la Ville.

Banff veut ainsi encourager le transport actif, même pendant les longs mois d’hiver, où les gens y renoncent souvent.

Il y a toutefois une bonne raison de commencer ce programme cette année : le Congrès de vélo d’hiver se déroulera en février prochain à Calgary.

Je pense que cette année est une belle occasion pour Banff de promouvoir le cyclisme hivernal en tant que façon de se déplacer et de normaliser cette pratique , croit Chad Townsend, gestionnaire de l’environnement à la Ville de Banff.

Selon lui, il faut se débarrasser de l’idée que le vélo hivernal est une activité réservée aux initiés. La prudence est certes de mise, et il faut s’assurer d’avoir un vélo bien entretenu et équipé de lumières, avertit-il : Mais les pneus cloutés font une réelle différence et ils peuvent coûter assez cher - jusqu’à 100 $. C’est une des raisons pour lesquelles on veut aider les gens à surmonter cet obstacle.

Le programme est en vigueur depuis environ une semaine et déjà, la Ville a déboursé 1450 $ pour 29 pneus.

Selon le gestionnaire de l’environnement de Banff, la ville n’a reçu aucun commentaire négatif au sujet du programme jusqu’à maintenant. Avec son budget actuel, le programme peut rembourser cent pneus au total.

Il est prévu pour durer un hiver seulement, mais « si le conseil municipal le veut, il pourra être reproduit dans le futur », affirme Chad Townsend.