Les personnes de plus de 70 ans avec un revenu de moins de 22 500 $ pourront profiter dès 2018 d'un crédit d'impôt supplémentaire de 200 $ par année. Il s’agit d’une des mesures annoncées lundi par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Cette somme tout de même modeste peut faire une différence pour les aînés les plus vulnérables. Mais, plus de mesures sont nécessaires pour aider les personnes âgées, selon la FADOQ-Mauricie.

On espère seulement le début d'une nouvelle ère politique, affirme la directrice générale, Manon De Montigny. On espère vraiment que M. Legault va mettre à terme plein de projets qui vont pouvoir regrouper différents ministères et faire avancer une politique sur le vieillissement au Québec.

Le milieu communautaire se réjouit aussi de ce nouveau crédit d'impôt tout comme de la bonification de l'allocation familiale de 500 $ pour le deuxième et le troisième enfant.

Toutefois le Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) souhaiterait que le gouvernement s'engage envers l'ensemble des personnes plus démunies.

On parle beaucoup de la classe moyenne, mais on parle peu des gens qui sont vraiment pauvres. Sylvie Tardif, coordonnatrice chez COMSEP

Le milieu communautaire a beaucoup fait valoir ses besoins pendant la campagne électorale et les coûts augmentent et les subventions n'augmentent pas beaucoup. C'est sûr qu'on aimerait ça qu'on nous tende la main et qu'on nous donne un petit coup de pouce , déclare la coordonnatrice chez COMSEP, Sylvie Tardif

Si François Legault a affirmé que ces mesures ne sont que des premiers pas, les attentes sont grandes pour le budget 2019-2020.

D'après les informations d'Amélie Desmarais