Dans son discours inaugural, Jim Watson a présenté ses priorités. Il a entre autres évoqué le projet de la Maison de la francophonie dans l’ouest de la ville, qui connaît du retard. Il a dit aussi vouloir poursuivre sa relation avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Le maire a soutenu que le nouveau conseil aura beaucoup de pain sur la planche et que tous les élus devront travailler ensemble pour mener à bien les priorités de la Ville.

Sept nouveaux élus municipaux s'apprêtent à amorcer leur nouvelle carrière à Ottawa

Le premier conseil municipal aura lieu mercredi. Les conseillers auront, avec le public, un premier aperçu d’un rapport très attendu sur la vente au détail de cannabis.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a déjà laissé entendre qu'il n'aimerait pas voir apparaître de nombreuses boutiques un peu partout sur le chemin Montréal, la rue Rideau ou dans le marché By.