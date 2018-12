Cette scène bien particulière fut découverte lundi sur l'île Robinsons, dans le Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard.

Alex Clerk et sa femme, qui marchaient sur la plage, n'avaient jamais rien vu de tel.

Je suppose que c'est la nature, cette tempête était dévastatrice. Alex Clerk, résident de l'Île-du-Prince-Édouard

Nous avons entendu dire que la plage avait perdu beaucoup de sable, mais nous ne nous attendions pas à voir un carnage. Ils sont tellement nombreux ! C'est triste.

La tempête n'aura laissé aucune chance à ces mollusques. Photo : Brittany Spencer / CBC

Un phénomène naturel

Il s’agit toutefois d’un événement naturel, indique, Robert Macmillan, un biologiste au ministère de l’Agriculture et des Pêches de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cela se produit parfois en automne et en hiver, lorsque nous n'avons pas de couverture de glace et que nous avons de grands vents qui produisent de fortes vagues.

Ces vagues peuvent alors propulser des mollusques sur la plage où ils s'échouent ou se blessent et meurent, explique-t-il.

Des centaines de homards et de crabes ont péri à la suite de la tempête. Photo : Brittany Spencer / CBC

Il n'est pas rare qu’un tel événement survienne au moins une fois par an, selon lui.

Parmi les carcasses, on note qu’il y a plusieurs petits individus : ils ont tendance à vivre un peu plus près du rivage, explique le biologiste. Ils sont plus sensibles à l'action des grosses vagues.

La population de homard dans les eaux de l'Î.-P.-É. est en très bonne santé, ajoute Robert MacMillan, de sorte que l'événement ne constitue pas une grande préoccupation pour les stocks de homard.