Un texte de Miguel Lachance

Selon M. Mauro, les citoyens sont préoccupés par les taxes, la criminalité, l’économique et la qualité des infrastructures.

Ce soir, [les électeurs] sont tous dans nos pensées , a déclaré M. Mauro en s’adressant aux conseillers. En travaillant ensemble, nous pouvons répondre à leurs attentes.

Le nouveau maire a aussi affirmé que les 120 premiers jours seront cruciaux pour donner le ton au mandat qui commence et lancer un message clair aux citoyens.

Il s’agit d’un retour en politique municipale pour M. Mauro, qui a représenté le quartier de Northwood au conseil municipal de Thunder Bay de 1997 à 2003 avant de se lancer en politique provinciale.

Outre Bill Mauro, les autres nouveaux élus sont Mark Bentz, Peng You, Brian Hamilton, Albert Aiello, Kristen Oliver et Cody Fraser.

Kristen Oliver et Peng You sont deux des nouveaux venus au conseil municipal. M. You a reçu le plus grand nombre de votes parmi les conseillers élus par l'ensemble des électeurs. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance