La maison en pierre, vieille de 170 ans, s’est effondrée le 24 juillet, alors que la Ville et son propriétaire, Ovidio Sbrissa, se disputent au sujet de son avenir.

La Ville avait déclaré qu'elle était déterminée à démolir le bâtiment qui se détériore de jour en jour avant l'arrivée de l'hiver, mettant potentiellement en danger la sécurité publique. Mais M. Sbrissa a refusé de le démolir, arguant qu'il pouvait être restauré.

Dans une mise à jour adressée au maire et aux conseillers, lundi, le chef du Service du bâtiment de la ville d'Ottawa, Frank Bidin, et le gestionnaire du Service des emprises, du patrimoine et du design urbain, Court Curry, ont déclaré que M. Sbrissa devait renforcer le bâtiment pour l'hiver. Dans le cas contraire, la Ville se garde le droit de démolir l'immeuble aux frais du propriétaire.

La Ville a demandé à M. Sbrissa de lui fournir un rapport d'évaluation de l'immeuble d'ici le 5 décembre et un plan de stabilisation avant le 10 décembre.

Fermé aux piétons depuis l'effondrement, le trottoir qui longe le bâtiment restera fermé indéfiniment, ont annoncé les autorités municipales.