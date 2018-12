Un texte de David Rémillard

En conférence de presse commune lundi, les quatre élus ont proposé de nouvelles pratiques à la Ville de Québec, notamment pour l'élaboration du budget et du programme triennal d'immobilisation (PTI).

Ils réclament essentiellement plus de transparence dans le processus qui mène à l'inscription ou le retrait d'un projet dans les documents de la Ville.

Ils ont dans un premier temps proposé la mise en place de consultations citoyennes en amont du budget, pour une meilleure « démocratie participative ».

L’initiative « permettrait de demeurer connectés sur nos citoyens et leurs besoins, d’accroître l’intérêt de la population pour la politique municipale et de démocratiser le processus décisionnel », a fait valoir M. Gosselin.

Selon les quatre élus, l’exercice pourrait commencer dès 2019.

L'opposition demande également la création d'un comité officiel pour chapeauter les travaux menant à la version finale du PTI.

Les directeurs d'arrondissement y siégeraient et seraient chargés de faire le pont entre les besoins de chacun des districts et les fonctionnaires de la Ville, « sans partisanerie ».

Le procédé permettrait aux élus des districts d'avoir un réel impact sur les priorités du PTI, selon Jean Rousseau.

Le but premier d’un PTI est de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables.

Source : Ville de Québec