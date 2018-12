Un texte de Valécia Pépin

C’est un réel défi pour les artistes francophones d’ici de se faire connaître, dans la province et dans le reste du Canada, puisqu'il n’y a presque pas d’agents d’artistes. D'où l'importance, pour le RAFA, de proposer un catalogue qui donne accès aux informations sur les artistes en arts de la scène et en arts visuels, telles que l’horaire des spectacles, les productions disponibles et les ateliers scolaires.

En plus de s'adresser aux diffuseurs et aux écoles de l’Alberta, le catalogue est un outil qui offre une visibilité auprès des acheteurs potentiels de partout au Canada.

La carrière d’un artiste, ce n’est pas seulement de monter sur scène ou d’écrire. Il y a tout un travail d’administration, de développement de marché et de promotion à faire, pour toutes les disciplines. Sylvie Thériault, directrice générale du RAFA

Sylvie Thériault poursuit en soulignant que le temps devient un réel enjeu, car l'artiste doit à la fois développer sa démarche artistique et se promouvoir.

Sous forme de livret, encore cette année, le catalogue est un des outils qu'utilise le RAFA pour faire la promotion de ses membres. Disponible aussi en ligne, il fait ses preuves depuis une dizaine d’années déjà et il contribue à développer le marché des artistes, selon la directrice générale.

Les intéressés ont jusqu'au 8 février 2019 pour faire parvenir leurs informations au RAFA.