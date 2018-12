Il faut dire que François Legault avait placé la barre assez haut. Depuis son élection, il a dit et répété à qui voulait l’entendre qu’il allait tenir ses promesses et baisser le fardeau fiscal des Québécois. Normal donc, qu’au premier énoncé économique, à la première occasion, on se soit attendu à des mesures importantes.

Certains entrevoyaient même des réinvestissements en éducation et en santé alors que, traditionnellement, les énoncés économiques ne contiennent pas de mesures transcendantes.

On a eu droit à une allocation familiale bonifiée, un gel de la contribution additionnelle pour les services de garde et une aide aux aînés à faible revenu. Des pas vers la réalisation des promesses électorales, mais pas la concrétisation immédiate de celles-ci.

Des mots « oubliés »

Cela s’explique par certains mots que nous avons peut-être oubliés, consciemment ou inconsciemment, dans le discours du nouveau gouvernement.

Des mots comme « graduellement », « au cours du mandat » ou « d’ici cinq ans ». Des mots qui étaient dans le temps les promesses de la Coalition avenir Québec et qui devraient freiner notre appétit pour des mesures complètes et immédiates.

Il faudra les réintégrer dans notre vocabulaire actif, mais il faudrait aussi que le premier ministre et ses ministres le fassent, question de ne pas gonfler les attentes à l’hélium. Orchestrer une conférence de presse du premier ministre pour un énoncé économique prudent n’est pas de nature à faire baisser les attentes non plus.

On comprend que François Legault considérait le moment important, mais l’énorme drapeau du Québec et les « figurants », c’était peut-être un peu trop. On a déjà hâte au budget qu’on nous annonce plus étoffé! Y aura-t-il une haie d’honneur? Un feu d’artifice?

Les attentes sont élevées…

Sébastien Bovet est chef du bureau parlementaire à Québec