Un texte d’Édith Drouin en collaboration avec Djavan Habel-Thurton

La Ville estime que la hausse de taxes représentera une dépense supplémentaire de 71 $ pour une résidence évaluée à 210 800 $.

Le maire Marc Parent se dit satisfait du budget qu'il qualifie d'équilibré et il rappelle que l’augmentation réelle du compte de taxes est de 2,05 %, puisque 1,05 % de la hausse sera dédié au remboursement de l’emprunt de 7 millions de dollars pour la construction du Complexe sportif Desjardins.

L’augmentation réelle est de 2,05 %. Ça, c’est en deçà de l’indice des prix à la consommation. Marc Parent, maire de Rimouski

En plus de se refléter dans le compte de taxes des citoyens, la construction du complexe sportif contribuera à faire bondir le budget de la Ville.

Budget de Rimouski 2018 : 81 217 000 $

2019 : 87 426 000$

Augmentation : 6 209 000 $

Le montant consacré aux loisirs et à la culture augmentera d’environ 23 %, en passant de 11 731 000 $ à 14 376 000 $. De ce montant, 1,1 million de dollars seront consacrés à la rémunération des employés du nouveau centre sportif et 426 000 $ servira à alimenter le bâtiment en électricité.

Le complexe sportif générera aussi des retombées, ce qui fera plus que doubler les revenus liés aux loisirs et à la culture. Ils passeront d’environ 2 millions de dollars à près de 4 millions de dollars.

Les prix d'accès à la piscine et aux patinoires du complexe sportif seront plus élevés que les tarifs qui étaient en vigueur dans les autres installations de la ville. La piscine et les patinoires seront par contre accessibles gratuitement une journée par mois.

À lire aussi : Budget de Rimouski : compressions et gel d'embauche en 2018

Vers une ville plus écoresponsable

Rimouski mettra en place en 2018 un fonds affecté aux projets écoresponsables de 250 000 $. Cette initiative fait suite à l’adoption à la fin novembre d’une résolution qui s'inspirait de la Déclaration citoyenne d'urgence climatique.

À titre de comparaison, la Ville touchera des redevances issues de la mise en service du parc éolien Nicolas-Riou de 438 000 $ pour la première fois en 2019.

Interrogé sur l'importance de l'effort déployé par la Ville pour devenir écoresponsable, le maire a parlé du fonds comme d’un premier pas. L’un des projets prévus en 2019 est d’étudier la conversion à l’éclairage des rues aux ampoules DEL.

Je pense que c’est un signal clair de la détermination des membres du conseil municipal d’aller de l’avant avec des initiatives qui vont atteindre l’objectif d’écoresponsabilité. Marc Parent, maire de Rimouski

Un premier pas, puisque les dépenses en produits pétroliers par la Ville de Rimouski augmenteront de près de 20 % en 2019, ce qui représente une hausse 166 000 $. Selon le maire, cette variation s’explique par la hausse du prix du diesel et du bitume.

Participation citoyenne

Le fonds affecté aux projets écoresponsables n’est pas un budget participatif. La Ville compte toutefois consulter les citoyens dans une certaine mesure.

Oui, la Ville de Rimouski, on va consulter, mais on ne s’embarquera pas dans un processus extrêmement large qui va demander beaucoup de temps et d’efforts et qui va limiter nos actions ponctuelles , explique le maire.

Le budget participatif n’est par ailleurs pas inscrit au budget 2019, mais sera tout de même de retour. Le processus de sélection des projets commencera en 2019 et les projets sélectionnés seront mis en place en 2020, ce qui explique leur absence du budget 2019.