Un reportage de Josée Ducharme

Érika Leclerc-Marceau et Martin Ferron habitent dans un petit village près de Lyon où ils ont un véritable studio à la maison.

Ces deux artistes croient qu'ils n’auraient pas eu la même carrière s’ils étaient restés au Québec. Ils ont l’impression qu’avec le genre d'art qu'ils font, un peu moins traditionnel, la France est un marché plus accessible pour eux.

Je peux pratiquer mon métier à temps plein, je peux faire plusieurs représentations, les gens me sollicitent, je ne fais pas de sollicitation pour mes spectacles, affirme Érika Leclerc-Marceau. Je suis heureuse de la vie que j'ai ici.

La France, c’est un public 10 fois plus nombreux qu’au Québec, donc pour les artistes de classe moyenne, pas moyens en termes de talent artistique, mais en termes de reconnaissance, c’est-à-dire ni une méga star ni quelqu’un qui n’est pas connu, tu peux tourner dans des salles de 300 places et tu as un public même si tu ne passes jamais à la télévision , explique Martin Ferron.

Faire rirefléchir

Erika Leclerc-Marceau est comédienne, humoriste et conférencière. Photo : Radio-Canada/Josée Duchame

Érika a étudié à l’École nationale de l’humour et en journalisme. Elle est comédienne, humoriste et conférencière.

Elle fait des spectacles humoristiques, qui conscientisent aussi. Elle dit d’ailleurs qu’elle veut faire « rirefléchir », tout en étant en interaction avec public.

Elle aborde, entre autres, les thèmes de la parentalité et la communication non violente.

Remusicaliser le monde

Martin Ferron a notamment créé des spectacles nommés « Terre de l'aube » et « Souffle » Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Martin est musicien, auteur et compositeur. Il crée des spectacles thématiques, qui jumellent différentes formes d’art.

Il aborde des thèmes comme l’environnement et les droits humains, par exemple.

Il a joué ses spectacles pour la Commission européenne, la mairie de Paris et de Lyon.

Un spectacle en famille

Avec leurs deux enfants, Érika Leclerc-Marceau et Martin Ferron ont monté le spectacle « La folle épopée d'une famille ordinaire! » qui parle des défis de la vie familiale et propose des solutions. Photo : Radio-Canada/Josée Duchame

Érika et Martin ont aussi monté un spectacle en famille qui s’appelle La folle épopée d'une famille ordinaire.

Le spectacle parle de la vie de famille, avec tous les défis et les beaux moments que ça apporte. Il vise à susciter la réflexion.

Érika Leclerc-Marceau, interviewée par Josée Ducharme Photo : Radio-Canada