Le film n’est pas un biopic, mais bien une histoire originale habillée de chansons de Prince.

Après plusieurs réunions, les proches de Prince et Universal ont déterminé qu'un film biographique n'était pas la meilleure option, puisque le film Purple Rain, tourné en 1984, qui met en vedette Prince, a déjà été réalisé. Ils souhaitaient faire quelque chose d'original et de différent.

Troy Carter, fondateur d'Atom Factory, sera le producteur exécutif aux côtés de Jody Gerson, présidente d’Universal Music Publishing Group.

Prince a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde. Il a remporté huit Grammy Awards, six American Music Awards, un Golden Globe Award et un Academy Award pour le film Purple Rain. Il a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2004.

Bien que ce ne soit pas un film biographique, Universal Pictures s’attend à la prochaine grande comédie musicale, après le succès de Bohemian Rhapsody de Fox.

Le studio a connu du succès dans les comédies musicales, notamment avec Mamma Mia! et Pitch Perfect, ainsi qu'avec l'adaptation au cinéma de Les Misérables.