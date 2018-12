Un texte d'Alix Villeneuve avec les informations de François Vigneault

Sans jeu de mots, oui, ce serait le jour et la nuit , lance Pierre Boudreau, un homme de 62 ans de Beresford.

M. Boudreau est atteint de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative de l'oeil qui s’est manifestée à son adolescence. Il n’est pas totalement aveugle, mais c’est tout comme, raconte-t-il.

Il m’arrive de voir des choses, mais c’est très rare.

« Je vais faire une demande » pour avoir un téléphone, lance-t-il, sans laisser planer le moindre doute. Photo : Radio-Canada

Un téléphone cellulaire ne permettra jamais de remplacer la vue. Toutefois, cela peut changer la vie des personnes non-voyantes, comme lui.

Car la polyvalence de ces appareils impressionne : en plus des appels téléphoniques, ils peuvent lire des textes à voix haute, jouer de la musique, identifier des objets, lire des code-barres, faire des calculs, servir de GPS et réagir à des commandes vocales.

Ça devient un outil pour que l’on puisse dépendre sur nous-mêmes et pas toujours avoir besoin des autres. Pierre Boudreau, non-voyant de Beresford

Si ces tâches semblent simples pour une personne voyante, il n’en est rien pour ceux ayant des troubles de visions. Par moi-même, ce serait très difficile , ajoute l’homme, qui vit actuellement seul.

L'application permet de donner un coup de main à ceux qui ont besoin d'une assistance visuelle. Photo : Be My Eyes

Par exemple, il raconte qu'il existe une application surnommée Be My Eyes, que l’on pourrait traduire par soyez mes yeux . Des non-voyants de partout au monde peuvent se connecter en ligne, partager en direct une vidéo et des bénévoles indiqueront ce qu’il y a en face de la caméra.

Vous lui pointez l’objet que vous voulez reconnaître et il va vous le dire. Pierre Boudreau, non-voyant de Beresford

Donner son téléphone pour la cause

Dans cette optique, la Fondation INCA, un organisme sans but lucratif qui a pour objectif de venir en aide aux personnes non voyantes, tient une collecte de téléphones cellulaires à l’échelle du pays. La campagne s'intitule Rendre l'appareil .

Plusieurs personnes aveugles ne disposent pas de ces appareils, d’apparence si commune pour plusieurs. Pierre Boudreau est l’un de ceux-là. On n'a pas de grands moyens.

Pierre Boudreau peut compter sur l'aide d'une personne pour ses tâches ménagères et ses commissions. Photo : Radio-Canada/Francois Vigneault

Je suis comme beaucoup de personnes qui sont aveugles ou qui ont une mauvaise vision, le côté monétaire c'est la difficulté.

Des données montrent que la moitié des personnes ayant un problème de vision disent ne pas avoir de cellulaires , ajoute un responsable du programme, Roger Vienneau, originaires de Nigadoo.

Remis à neuf

Une fois le don effectué, la fondation remet à neuf le portable. Elle installe ensuite une série d’applications et d’outils nécessaires pour épauler son utilisateur.

La campagne porte le nom de « rendre l'appareil. Sur la photo : Roger Vienneau Photo : Radio-Canada/Francois Vigneault

Tu peux prendre une photo des billets que tu as et ça va te dire la somme d'argent , donne M. Vienneau en exemple.

Les dons sont d’ailleurs régionalisés. Les téléphones offerts par des Néo-Brunswickois seront offerts à des non-voyants de la même province.

Au début de la trentaine, Roger Vienneau est lui aussi atteint de rétinite pigmentaire. Toutefois, sa maladie s’est stabilisée dans la dernière année et il dispose encore de la vue, quoique réduite.

Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Pierre Boudreau peut compter sur l’aide d’une préposée qui vient l’épauler dans ses tâches quotidiennes, mais espère qu’avec un cellulaire, il pourra y aller à son rythme et être plus autonome.

On se sent toujours dans une situation où l’on demande aux autres de l’aide , raconte-t-il.