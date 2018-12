Un texte de Michaële Perron-Langlais

Les demandes de charges électriques supplémentaires provenant d’entreprises de minage de cryptomonnaie totalisent près de 5000 mégawatts, soit environ 40 % de l’électricité actuellement produite par BC Hydro.

Les autres requêtes reçues par la société d'État viennent entre autres de producteurs de cannabis, de centres de données et d'entreprises de gaz naturel liquéfié.

Les mines de cryptomonnaies génèrent de la monnaie virtuelle, comme les bitcoins, grâce à de puissants ordinateurs qui consomment énormément d’électricité.

Si BC Hydro s’intéresse à ces clients potentiels, certains craignent que l'industrie ait peu de retombées positives dans la province.« Nous voulons créer des emplois et des bénéfices pour les communautés », avance Werner Antweiler, professeur d’économie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). « Et il est loin d’être clair que ce serait le cas avec ces entreprises, parce qu’elles embauchent peu d’employés et que tous les bénéfices reviennent aux compagnies. »

Le Québec a mis les freins

Depuis quelques années, l’industrie de la cryptomonnaie s’intéresse de plus en plus au Canada, où le prix de l’électricité est relativement bas et où le climat plus froid permet de diminuer le coût du refroidissement des équipements.

Après avoir permis aux mines de cryptomonnaie de bénéficier d’un tarif préférentiel pour clients de grande puissance, le Québec a mis les freins il y a quelques mois.

Au printemps dernier, une étude commandée par Hydro-Québec et réalisée par KPMG indiquait que les centres de minage créent peu d’emplois par mégawatt consommé, comparativement à d’autres industries.

En juin, la société d’État québécoise a décidé d'imposer un tarif dissuasif temporaire aux nouveaux clients du secteur. La régie de l’énergie du Québec se penche actuellement sur une façon d’encadrer l’industrie à long terme.

Certaines municipalités ont également imposé un moratoire pour limiter la propagation de ces entreprises.

Tarif réduit en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les mines de cryptomonnaie s’intéressent particulièrement aux régions éprouvant certaines difficultés, notamment en raison de fermetures d’usines ou de mines.

La responsable du développement des affaires de BC Hydro, Dina Matterson, affirme que la société soumettra une proposition à la Commission des services publics de la Colombie-Britannique au début 2019, afin d’offrir un taux initial réduit pour de nouveaux clients corporatifs, incluant les entreprises de minage de cryptomonnaie.

Les entreprises spécialisées dans le minage de cryptomonnaie remplissent des entrepôts de puissants ordinateurs. Photo : Radio-Canada/Bahador Zabihiyan

L’entreprise MaaS Blockchain, qui compte actuellement quatre sites de minage en Colombie-Britannique, prévoit prendre de l'expansion si BC Hydro va de l’avant avec son tarif réduit, d’après son président, Kevin Smith.

Il dit être frustré par les arguments voulant que l’industrie crée peu d’emploi. « Quand une usine est fermée et que tous ces emplois disparaissent, est-ce préférable de mettre de côté tous les secteurs qui n’offrent pas autant d’emplois? », demande-t-il. « Peut-on se dire qu’un certain bénéfice économique pour la communauté est mieux que rien du tout? »

Rentabilité incertaine

Depuis quelques mois, la valeur du bitcoin a été plutôt volatile, passant d’environ 20 000 $ US en décembre 2017, à près de 4000 $ US aujourd’hui.

D’après Chris Rowell, un chercheur postdoctoral de l’École de commerce Sauder de l’UBC, une unité de cryptomonnaie doit valoir entre 5000 et 9000 $ US pour qu’une opération de minage soit profitable.

« Ça a été généralement profitable pendant toute l’année, précise-t-il. Mais maintenant que la valeur a baissé en dessous de 4000 $ US, on voit certains mineurs quitter le réseau. »

Avec les informations de Bethany Lindsay