À Winnipeg lundi, plusieurs organismes étaient présents au Centre Neeginan pour offrir de l'information, des tests et du soutien à la communauté autochtone. Ils étaient rassemblés dans le cadre de la 20e semaine nationale de la sensibilisation au sida chez les Autochtones.

Au pays, 11,3 % des nouvelles infections touchent cette communauté qui représente 4,9 % de la population canadienne. Les Autochtones sont 2,7 fois plus à risque de contracter le virus que les autres Canadiens.

Lors de l'évènement à Winnipeg, trois tests de dépistage ont été offerts : le test traditionnel par prélèvement de sang, un test rapide permettant d'obtenir un résultat en 15 minutes et le test par sang séché.

Selon le gouvernement provincial, 64 Manitobains ont reçu un diagnostic de VIH et 25 personnes porteuses du virus sont venues s'établir au Manitoba. Photo : Radio-Canada

Cette dernière méthode est utilisée depuis longtemps pour dépister des maladies chez les nouveau-nés, mais est maintenant de plus en plus utilisée dans le dépistage du VIH. Selon l'agente des programmes liés au VIH au centre de santé Nine Circles de Winnipeg, Stephanie Van Haute, ce test est facile à utiliser et peut être envoyé par la poste, ce qui est très pratique pour les résidents de communautés éloignées.

Combattre les préjugés

Les personnes présentes ont souligné l'importance de combattre la stigmatisation que vivent ceux et celles qui ont contracté le VIH.

Des organismes offrant des services aux Autochtones et aux personnes atteintes du VIH étaient présents pour discuter avec les participants. Photo : Radio-Canada/Daniel Gagné

Jacqueline Flett, qui travaille elle aussi au centre de santé communautaire Nine Circles, croit que ce genre d'événement est particulièrement important en raison de la crise de la métamphétamine qui frappe Winnipeg. Elle estime qu'il est important que la population connaisse les façons d'agir de façon sécuritaire pour empêcher de contracter le virus.

Selon l'organisme qui organise la semaine de sensibilisation, une personne qui s'injecte des drogues a 59 fois plus de risque d'attraper le VIH que le reste de la population.

La représentante le centre de santé communautaire Nine Circles, Jacqueline Flett, espère voir moins de stigmatisation de ceux et celles qui vivent avec le VIH. Photo : Radio-Canada/Daniel Gagné

Jacqueline Flett est encouragée de voir que les tests sont désormais offerts plus souvent dans des lieux de traitements et les cliniques. Cela permet aux personnes qui pensent avoir contracté la maladie d'obtenir des réponses sans devoir dévoiler leur condition à leur entourage ou à leur médecin de famille.

Jacqueline Flett espère que la stigmatisation disparaîtra et qu'il sera plus facile pour les membres des communautés autochtones d'avoir accès à des tests de dépistage à l'avenir.