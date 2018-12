Un texte de Jean-Marc Belzile

Le camp Spirit Lake rappelle l'histoire de 1200 prisonniers, majoritairement ukrainiens, pendant la Première Guerre mondiale.

L'organisation a toutefois atteint un point de non-retour.

Le président par intérim, Julien Rivard, ne croit pas qu'il sera en mesure de rembourser tous les créanciers.

La décision de vendre l'immeuble, c'est après avoir épuisé toutes les sources d'aide que nous avions en tête, les aides ne sont pas là d'aucune façon. Il n'y a personne au conseil d'administration qui pense à la suite de toutes les démarches que nous avons faites, que nous pourrons obtenir le soutien nécessaire pour garder l'église.

Manque de transparence

Selon nos informations, Camp Spirit Lake a refusé à plusieurs reprises de remettre ses états financiers à ceux qui le subventionnaient.

C'est le cas, notamment, de la municipalité de Trécesson.

L'ex-député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, était d'ailleurs intervenu dans ce dossier.

J'avais convoqué le président et des membres du conseil d'administration avec différents joueurs impliqués dans la réalité de Spirit Lake pour conclure que tant qu'on n'aurait pas plus de clarté quant au bon usage des fonds publics, nous on mettait un hold, si tu me permets l'expression , indique-t-il.

Le président par intérim du camp Spirit Lake, Julien Rivard Photo : Radio-Canada/Karine Mateu

Le président par intérim, Julien Rivard, admet que l'organisation doit prendre une part du blâme.

Il faut reconnaître qu'il y a des erreurs qui ont été faites par l'organisation ou des erreurs dans les façons d'aborder les choses. Il y a une partie qui vient des lacunes dans la façon de faire de Camp Spirit Lake, nous devons le reconnaître, mais nous pensons aussi que certaines organisations pourraient fournir une certaine aide , dit-il.

Julien Rivard croit qu'il y a encore de l'espoir malgré tout. Il affirme que le conseil d'administration tente de trouver une solution afin de pouvoir continuer la mission de l'organisation et de conserver l'exposition.