Ryan se spécialise dans un domaine que peu d’adultes pourraient mieux connaître : l’évaluation de jouets. Presque chaque jour, il publie des vidéos avec l’aide de ses parents, dans lesquelles il commente les nouveaux jouets qu’il a essayés.

La plupart de ses vidéos s’inscrivent dans la tendance du « déballage » (unboxing). Cette mouvance consiste à ouvrir des emballages de différents produits neufs pour voir comment ils sont présentés puis, parfois, à donner son avis sur les produits ouverts.

Sa chaîne est si populaire qu’il a amassé pas moins de 22 millions de dollars américains de juillet 2017 à juin 2018, soit le double de l’année précédente, selon un récent palmarès de Forbes. Il a donc surpassé Jake Paul (21,5 M$ US) et Dude Perfect (20 M$ US) sur la même période.

Presque la totalité de ses revenus proviennent des publicités diffusées avant ses vidéos (21 M$ US), et une petite partie vient de vidéo commanditées par des entreprises qui veulent qu’il parle de leurs produits.

Ryan est si populaire que Walmart lui a offert un contrat pour produire une collection de jouets portant sa signature. Ces jouets sont en vente dans les magasins américains du géant du détail.