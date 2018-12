Un texte de Serge Bouchard

Stéphane Tercier était propriétaire de sa propre entreprise d'installation de portes de garage en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises.

Stéphane Tercier est venu s'installer à Saint-Quentin durant l'été Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Après deux années de démarches, il a obtenu son statut de résident permanent. C’est alors qu’il est venu s’installer au Nouveau-Brunswick avec sa conjointe, après avoir hésité avec le Yukon.

Mais le choix du Nouveau-Brunswick et de Saint-Quentin en particulier n’est pas le fruit du hasard. Stéphane Tercier cherchait un endroit où le rythme de vie serait plus calme et simple.

Nous on voulait certainement pas plus grand comme ville. D'ailleurs, on habite à l'extérieur de Saint-Quentin parce que nous notre choix c'était la nature. Vraiment, c'est ce côté et le côté petite ville de Saint-Quentin nous convient tout à fait. Stéphane Tercier, nouveau résident de Saint-Quentin

Une denrée rare

Comme trois autres collègues venus de France durant l'été, Stéphane Tercier travaille chez AGB (Atelier Gérard Beaulieu), une entreprise qui fabrique des réservoirs de carburant et des bacs de poubelle.

Cette entreprise d’une cinquantaine d’employés peine à trouver des ouvriers qualifiés pour poursuivre sa croissance. Les travailleurs de métier sont une denrée rare, selon son président-directeur général Marc Beaulieu.

En se tournant ainsi vers l’immigration, Marc Beaulieu a bon espoir de combler tous ses besoins. Après quelques mois, il estime que l’intégration de ses quatre nouveaux employés venus d’ailleurs se déroule plutôt bien.

C'est sûr que nous, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre d'eux. Quels sont leurs besoins, de quelle façon doit-on les traiter ? Marc Beaulieu, pdg, AGB

Marc Beaulieu, pdg d'AGB (Atelier Gérard Beaulieu) Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Le plus difficile, selon Marc Beaulieu, ce n’est pas l’intégration pour les nouveaux arrivants, mais l’obtention de la résidence permanente, un processus long, ardu et frustrant.

Après un an, après leur permis de travail, on ne sait pas ce qu’il va arriver. On a de la difficulté à avoir de l'information. Ça, c'est stressant. Marc Beaulieu, pdg, AGB

Aide à l’intégration

La région compte depuis peu sur une personne pour faciliter l'accueil des nouveaux arrivants.

Cynthia Blanchette a beaucoup de pain sur la planche étant donné que, depuis l’été, 22 nouveaux arrivants sont venus s’installer pour travailler dans la région.

Cynthia Blanchette est coordonnatrice en service d'intégration pour le Restigouche-Ouest Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

En plus de francophones d'Europe et d'Afrique, la région vient d'accueillir plusieurs immigrants des Philippines.

Il y a une vie après le travail. Donc mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils sont épanouis. Et s’ils ne le sont pas, qu’est-ce qu’on peut faire atteindre cette vie-là. Cynthia Blanchette, coordonnatrice en service d'intégration

Une nouvelle vague d'immigrants provenant de la Russie et de l’Ukraine est attendue dans la région au début de la nouvelle année.