Rendu public lundi, le rapport du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement formule 18 constatations et 5 recommandations. De nombreux passages du document de 45 pages sont caviardés.

Les parlementaires se sont penchés sur la sécurité du premier ministre après que le réseau CBC eut révélé que Jaspal Atwal, ancien membre d'un groupe extrémiste sikh, avait été invité à une réception à la résidence officielle du Haut-Commissariat du Canada durant la visite de Justin Trudeau en Inde.

L'invitation a été annulée après que CBC eut interpellé le cabinet du premier ministre.

Jaspal Atwal a été condamné en 1986 au Canada pour avoir tenté d'assassiner un ministre indien qui était de passage sur l'île de Vancouver et a été condamné à une peine de 20 ans de prison.

Cette situation était d'autant plus embarrassante pour Justin Trudeau que Jaspal Atwal avait été ajouté sur la liste des invités par un membre de sa propre délégation, le député libéral de Surrey Centre, Randeep Sarai.

Le comité conclut notamment que la GRC n'a pas vérifié l'information qui portait à croire que Jaspal Atwal ferait le voyage officiel en Inde avec le premier ministre.

Il déplore aussi que « la GRC possédait de l’information au sujet du casier judiciaire de M. Atwal et de ses graves antécédents d’actes violents et que dans les deux cas, cela aurait dû être considéré comme un risque pour la sécurité du premier ministre et de sa délégation ».

« L’affirmation de la GRC selon laquelle le Peloton de protection du premier ministre n’aurait pas modifié sa posture de sécurité s’il avait été informé de la présence de M. Atwal à l’événement et de ses antécédents d’actes violents est, au mieux, discutable », ajoute le rapport.

Le rapport a été déposé au bureau du premier ministre il y a 31 jours, ce qui est le délai maximal pour le rendre public.

Un premier rapport avait été remis en en mai dernier, mais celui-ci n’a pas été rendu public en raison de nouvelles informations ayant rendu nécessaires de nouvelles recommandations.

Ce rapport est le premier produit par le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Plus de détails suivront.