Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : soupe au poulet et aux légumes et galette de Paulette

Dans le cadre de « Nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Paulette Duguay est présidente de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM), un des organismes instigateurs du projet. Avec sa petite-fille Paris Gauthier, elle prépare une soupe consistante au poulet, aux pommes de terre et aux légumes, ainsi qu’un pain bannique surnommé la « galette de Paulette », une spécialité de cette grand-mère métisse.

Soupe consistante au poulet, aux pommes de terre et aux légumes

LES INGRÉDIENTS :

1500 ml (6 tasses) de bouillon de poulet

3 pommes de terre rouges en cubes

2 branches de céleri tranchées

2 tasses de brocoli en petits bouquets

2 carottes tranchées en rondelle

500 ml à 750 ml (2 à 3 tasses) de poulet cuit, coupé en morceaux

500 ml (2 tasses) de lait

sel et poivre au goût

Crème :

60 ml (1/4 de tasse) de beurre

60 ml (1/4 de tasse) de farine

C’est Paris, la petite-fille de Paulette, qui cuisine la soupe du début à la fin.

Les premières étapes de la soupe consistante au poulet, aux pommes de terre et aux légumes. Photo : Radio-Canada

Dans un grand chaudron, elle dépose le bouillon de poulet tandis que les grands-mères métisse et africaine, Paulette et Ténenké, coupent le poulet et les légumes. Paris ajoute les pommes de terre. Elle couvre et laisse mijoter 10 minutes.

Ensuite, elle ajoute les carottes et le céleri qu’elle laisse mijoter environ 5 minutes. Elle ajoute ensuite le brocoli. Elle laisse mijoter les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres, environ 5 minutes de plus.

Elle ajoute le poulet coupé en morceaux.

Crème

Dans une casserole moyenne, Paris fait fondre le beurre à feu doux sans le faire brunir. Elle incorpore la farine et ajoute progressivement le lait en mélangeant constamment. Elle prélève ensuite une tasse de bouillon de la soupe, l’incorpore au mélange crémeux et laisse cuire à feu doux jusqu’à épaississement léger. Paris verse le mélange crémeux dans la soupe.

Réchauffer ensuite en évitant de laisser bouillir. Assaisonner de sel et de poivre au goût.

Cette recette est inspirée du livre Recettes et guide de vie saine Métis, 2e édition.

La galette à Paulette (Bannock)

La galette à Paulette, un pain bannique avec les ingrédients secrets de Paulette. Photo : Radio-Canada

LES INGRÉDIENTS:

1000 ml (4 tasses) de farine

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

60 ml (1/4 de tasse) de miel liquide

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel de mer

45 ml (3 c. à soupe) d'huile de noix de coco

440 ml (1 ¾ tasse) d'eau froide

Préchauffer le four à 190°C (375°F).

Dans un bol moyen, Paulette verse la farine, la poudre à pâte, le sel et ses deux ingrédients secrets : le miel et l’huile de noix de coco. Elle mélange le tout avec ses mains. Paulette s’assure de défaire toutes les petites boules formées par le miel ou l’huile de noix de coco. Ensuite, elle incorpore l'eau et elle mélange à nouveau à l’aide d’une spatule.

Une fois tous les ingrédients bien mélangés, Paulette invite Ténenké à mettre la main à la pâte. Paulette lui explique que pour bien réussir la galette, il faut travailler la pâte délicatement et pas trop longtemps. Lorsqu’elles obtiennent une belle boule douce, elle est prête à être déposée sur une tôle à biscuits graissée. Aplatir la boule à 2,5 cm de hauteur. Percer le dessus de la galette avec une fourchette. Cuire au four 30 minutes.

Ténenké met la main à la pâte. Photo : Radio-Canada

Pour savoir si la galette est prête, Paulette a enseigné un de ses trucs à sa petite-fille : « On tape sur la galette comme si on tapait sur un tambour et si cela résonne en nous, c’est qu’elle est prête. »

Servir la galette de Paulette avec du beurre et de la confiture.