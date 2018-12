Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : le riz au gras

Dans le cadre du projet « nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Ténenké est originaire de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest. Dans la cuisine, une de ses spécialités est le riz au gras. Dans son pays d’origine, elle tenait un comptoir où elle préparait, au quotidien, plusieurs centaines de livres de ce mets traditionnel.

Légumes cuisinés dans le riz au gras. Photo : Radio-Canada

LES INGRÉDIENTS :

908 g (2 lbs) d’agneau

2 tomates fraîches

1 oignon blanc, coupé

1 oignon rouge, coupé en lanières

75 ml (5 c. à soupe) de pâte de tomates

1 l (4 tasses) de bouillon de poulet

½ cube de bouillon de marque Maggi

500 ml (2 tasses) d’huile de canola

1 aubergine, épluchée et coupée en gros morceau

1 chou moyen, coupé en quartiers

2 carottes, épluchées et coupées en rondelles épaisses

4 okras

2 gousses d’ail, coupées grossièrement

750 ml (3 tasses) de riz concassé

Ténenké lave bien tous les légumes et la viande avant la préparation. Elle chauffe l’huile sur le rond de la cuisinière à feu moyen dans une grande marmite ou un grand wok.

Elle retire le gras de l’agneau avant de le couper en cubes. Quand l’huile est chaude, elle y ajoute les cubes d’agneau. Ténenké ajoute de l’eau à cette combinaison pour que l’agneau reste tendre à la cuisson. Cuire la viande à couvert pendant une vingtaine de minutes.

Les cubes d'agneau sont cuits dans l'huile. Photo : Radio-Canada

Elle épluche oignon, carottes et aubergine avant de les couper en gros morceaux. Les oignons sont coupés en fines lanières. Les tomates sont tranchées et l’ail est coupé grossièrement.

Ajouter ½ cube de bouillon égrainé, les oignons, les tomates, l’ail et les carottes dans la marmite. Mélanger et couvrir de nouveau. Après une quinzaine de minutes, les quartiers de choux, les morceaux d’aubergine et les okras sont ajoutés. Saler et ajouter la pâte de tomate. Bien mélanger. Couvrir. Mélanger régulièrement pendant la cuisson.

Lorsque les légumes sont bien cuits, retirez le chou, l’aubergine et les okras. Réservez.

Ténenké vérifie l'assaisonnement. Photo : Radio-Canada

Ajoutez le bouillon de poulet et le riz concassé dans le poêlon. Remuer avec une cuillère en bois et amener à ébullition 5 minutes à découvert, ensuite baisser le feu et couvrir. Mélanger régulièrement jusqu’à ce que le riz soit bien cuit, pendant environ 20 minutes. Au besoin, ajouter du bouillon au riz.

Ténenké mélange le riz concassé. Photo : Radio-Canada

Couvrir de papier d’aluminium et replacer le couvercle sur le poêlon. Laisser reposer environ 15 minutes. Ajouter les légumes réservés. Servir dans une assiettes de service et parsemer de morceaux de citron.

Ce plat délicieux offre un mélange de saveurs indescriptibles. La coutume est de savourer ce plat avec ses mains. Les habitués ont une belle technique pour le manger en roulant le riz au bout de leurs doigts.