J’accepte l’entière responsabilité du plan d’électricité équitable. C’était un processus très difficile. L'ancienne première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne

L’ancienne première ministre a répété à plusieurs reprises que le plan mis de l’avant voulait réduire les coûts de l’électricité et s'assurer aussi que ce soit les consommateurs qui remboursent la dette et non pas les contribuables en général par le biais de leurs impôts.

La progressiste-conservatrice Lindsey Park a demandé à Mme Wynne, une libérale qui siège comme indépendante, pourquoi elle était allée de l’avant avec le plan.

Presque personne qui a comparu devant ce comité ne pensait que [le plan équitable pour l'électricité] était une bonne idée. La majorité de ceux que nous avons entendus avaient de nombreuses préoccupations. Lindsey Park, députée progressiste-conservatrice

Le comité spécial sur la transparence financière. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Mme Wynne a aussi confié qu’elle se doutait bien que son plan ne serait pas bien accueilli par la vérificatrice générale. Cette dernière a déterminé que l’emprunt pour réduire les factures d’électricité allait se traduire par des frais d’intérêts additionnels plus élevés que nécessaire allant jusqu’à 4 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années .

L’ancienne première ministre remet en question ce chiffre. Elle croit que les coûts du plan pour les Ontariens se situent entre 2 et 4 milliards de dollars.

Le député du progressiste-conservateur Roman Baber a suggéré que le plan de réduction des tarifs d’électricité a été mis sur pied pour des raisons politiques, alors que les Ontariens étaient de plus en plus fâchés de voir leurs factures augmenter.

Vous avez fait fi de tous les avis, et ce, pour des raisons politiques. Roman Baber, député progressiste-conservateur

Kathleen Wynne a rejeté cet argument et dit qu’elle cherchait la meilleure solution à un problème complexe.

Le comité spécial doit remettre un rapport à l’Assemblée législative dans une dizaine de jours.