Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Sylvie Aubut



À la suite de la sécheresse cet été, la Municipalité a constaté que le niveau d'eau du lac Angus, qui était la source d'eau municipale, était trop bas.

Sur les conseils de ses ingénieurs, elle a décidé de puiser l'eau directement du lac au Saumon pour assurer l'approvisionnement en eau durant l'hiver, en attendant une solution permanente.

Un des citoyens de Lac-au-Saumon, Bermond Gagné, est atteint du cancer du rein, tandis que son épouse vient d'apprendre qu'elle souffre de cancers du cerveau et des poumons.

M. Gagné s'inquiète des effets de l'eau sur leur santé.

Le lac au Saumon est pollué depuis des générations à cause des scieries qui y ont déversé leurs rebuts , juge M. Gagné. Comment pourraient-ils, à court terme, arriver à dépolluer cette eau-là pour l’acheminer dans le réseau d’aqueduc? Moi, j'ai un gros bémol là-dessus.

Lac-au-Saumon Photo : Radio-Canada

Une batterie de tests, selon le maire

Le maire de Lac-au-Saumon, Gérard Grenier, affirme que des tests ont démontré que la qualité de l'eau du lac au Saumon est comparable à celle du lac Angus. Selon M. Grenier, un avis d'ébullition sera émis tant que l'eau ne sera pas potable.

On a même effectué des tests supplémentaires, parce que des gens sont venus nous voir pour nous faire part de leurs inquiétudes , indique le maire. Mais de toute façon, des avis d’ébullition vont être émis tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas eu les résultats finaux des tests. Quand la chloration va être faite, on va voir comment le chlore va réagir avec l’eau du lac.

Par ailleurs, la Direction de santé publique (DSP) est en évaluation du dossier en collaboration avec le ministère de l'Environnement et la Municipalité, selon la porte-parole Ariane Doucet Michaud. Elle ajoute que la DSP est en attente d'analyses physico-chimiques pour émettre des recommandations.