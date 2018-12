Un texte de Louis Gagné

Dans un jugement rendu le 7 novembre dernier, la Commission municipale du Québec (CMQ) a autorisé la demande de reconnaissance du Carnaval, qui souhaitait obtenir une exemption de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.

Selon cette loi, un organisme sans but lucratif a droit à un congé fiscal pour un édifice si « une ou plusieurs activités admissibles » s'y tiennent principalement.

L’immeuble en question est situé au 205, boulevard des Cèdres, dans le quartier Lairet, près du site d’ExpoCité.

L’organisation du Carnaval a convaincu la CMQ que son siège social était majoritairement dédié à ses activités de création d’œuvres artistiques (chars, costumes, mascottes, etc.), lesquelles sont admissibles au sens de la loi.

La décision permettra à l’organisation du Carnaval d’économiser 180 000 $ par année. Photo : Radio-Canada/Sébastien Vachon

Première demande rejetée

Jusqu’à récemment, l’édifice du boulevard des Cèdres était en partie utilisé pour l’entreposage des chars allégoriques, décors et autres objets associés à la fête hivernale.

C’est pour cette raison que le Carnaval avait échoué à obtenir un congé de taxes lors d’une première demande faite en 2014. La demande concernait le siège social ainsi qu’un immeuble situé au 309, rue Joly.

« L’entreposage, c’est une activité qui n’est pas admissible aux fins de la loi. Donc, c’est principalement pour cette raison-là que le juge avait refusé notre demande à l’époque », explique le directeur finances et administration du Carnaval, Francis Beaudin.

Réorganisation

À la suite d’une réorganisation, le Carnaval a regroupé ses activités de création d’œuvres artistiques (chars, costumes, mascottes, etc.) à son siège social.

Les activités d’entreposage sont quant à elles désormais concentrées dans son immeuble de la rue Joly. Le Carnaval loue également des espaces à l’entreprise Nap Giroux pour y loger ses chars allégoriques, entre autres.

Ça nous a permis de libérer le siège social pour y faire presque exclusivement de l’activité créatrice comme telle. Francis Beaudin, directeur finances et administration, Carnaval de Québec

Le Carnaval a concentré ses activités d’entreposage dans cet immeuble de la rue Joly. Photo : Radio-Canada/Sébastien Vachon

Économies récurrentes

L'exemption de taxes accordée récemment après une nouvelle demande formulée par le Carnaval pour son siège social permettra à l'organisme de faire des économies qui pourront être réinvesties.

L’entrée en vigueur de la reconnaissance a été fixée au 20 décembre 2017, ce qui fait que l’organisation aura droit à un remboursement de taxes foncières rétroactif d’environ 180 000 $ pour l’année 2018. Cette économie récurrente permettra au Carnaval de souffler un peu plus.

« C’est certain que 180 000 $, ce n’est pas banal, puis c’est évident que c’est une somme d’argent qui va être réinvestie année après année dans la programmation du Carnaval pour le bien de la communauté des festivaliers qui vont se présenter sur nos sites », affirme Francis Beaudin.

Le Carnaval a regroupé ses activités de création d’œuvres artistiques (chars, costumes, mascottes, etc.) à son siège social. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Opposition de la Ville

La Ville de Québec est l’un des principaux partenaires du Carnaval. Elle s’est pourtant opposée à sa demande d’exemption.

La municipalité estimait, selon les renseignements fournis par le Carnaval, que « les usages du bâtiment (administration et entreposage) n’étaient pas admissibles pour l’exemption de taxation demandée ».

« La décision étant rendue, la Ville ne fera pas d'autres commentaires sur ce dossier. Elle demeure un partenaire de premier plan pour le Carnaval de Québec », mentionne le conseiller en communication David O’Brien dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

La subvention annuelle que la Ville de Québec verse à l’organisation du Carnaval atteint maintenant 935 000 $.

À cela s’ajoutent un montant de 265 000 $ en services municipaux (police, sécurité, travaux publics, etc.) et un autre de 5000 $ pour des achats de biens et services.