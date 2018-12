Dans une conférence de presse donnée peu après le dévoilement de ces mesures, François Legault a pris soin d’indiquer à plusieurs reprises que le vrai budget de l’an un de son gouvernement sera dévoilé ce printemps, mais qu’il a tout de même cru bon de « devancer certaines mesures ».

La bonification de l’allocation familiale et la création d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les aînés à faible revenu visent à leur venir en aide « rapidement », tandis que les mesures sur les amortissements destinées aux entreprises visent à faire du Québec « le meilleur endroit pour investir pour les compagnies manufacturières ».

C’est important d’envoyer un signal aux entreprises et aux entrepreneurs : venez investir au Québec. Fiscalement, c’est attrayant. François Legault, premier ministre du Québec

Au sujet de la bonification de l’allocation familiale, M. Legault plaide qu’il importait de mettre un terme à l’approche actuelle, dans laquelle une famille reçoit plus pour un premier enfant que pour les suivants. Il s’agissait là d’une « absurdité », qui n’était ni acceptable ni équitable, a-t-il fait valoir.

Le premier ministre se défend par ailleurs de s’être contenté de geler la contribution additionnelle pour la garde d’enfants en services subventionnés, lui qui a promis de rétablir un tarif unique en campagne électorale. Cela sera fait comme promis, a-t-il assuré, en laissant entendre que cela sera inclus dans le prochain budget.

Le premier ministre souligne également que le nouveau crédit d’impôt pour les aînés – une mesure qui n’était pas prévue dans le cadre financier divulgué en campagne électorale, a-t-il dit –, n'est qu'un premier geste qu'il a pu poser parce que son gouvernement dispose de la marge de manœuvre pour le faire.

Le ministre des Finances, Éric Girard, a précisé pour sa part qu’il étudie d’autres moyens de venir en aide aux aînés à faibles revenus du Québec. Treize crédits d’impôt leur sont actuellement destinés, mais il convient de les optimiser afin de « donner un maximum d’aide au moindre coût et même de bonifier l’aide totale » qu’ils reçoivent, a-t-il dit.

Ces marges existent, mais sont tout de même « limitées », a indiqué M. Legault, avant de dire qu’il a « bon espoir » de les augmenter. Cela se fera à la fois par une réduction de la bureaucratie et par une augmentation des revenus, a-t-il dit. Parvenir à ce dernier objectif sera la mission d’Investissement Québec, a-t-il répété.

François Legault soutient que son gouvernement a un plan « très clair » pour l’économie du Québec, et qu’il entend continuer de trouver « un équilibre » dans son approche budgétaire entre le financement des services publics et la nécessité de « réduire la ponction faite dans les poches des Québécois via les impôts, les taxes et les tarifs ».

Le premier ministre dit croire que malgré ces premiers investissements, le gouvernement du Québec demeure en mesure d'affronter une contraction de l'économie, même si une telle perspective ne semble pas imminente. « Je pense qu'on est conservateur, et qu'on va être correct s'il y a une récession », a-t-il affirmé.

Un « rendez-vous manqué », déplorent les libéraux

Le porte-parole libéral en matière de finances, Carlos Leitao, qualifie pour sa part la mise à jour économique de « rendez-vous manqué ». Le plan est « bien pour les entreprises », a-t-il dit, avant de déplorer qu'il ne contienne « absolument rien pour améliorer les services, notamment en éducation ».

Selon l'architecte des marges de manoeuvre dégagées par le gouvernement Couillard, au prix d'une rigueur budgétaire qui a fait l'objet de nombreuses critiques, le gouvernement Legault aurait dû investir bien davantage dès maintenant. « Il y avait de la place financièrement. On ne comprend pas pourquoi il faut attendre jusqu’au budget », a-t-il dit.

Compte tenu de la situation économique et financière du Québec, les Québécoises et les Québécoises étaient en droit de s’attendre à ce que le gouvernement respecte ses engagements en matière de diminution du fardeau fiscal et de réinvestissement dans les services. Carlos Leitao, porte-parole du PLQ en matière de finances

Son collègue Gaétan Barrette, porte-parole pour les dossiers relevant du Conseil du Trésor, a pour sa part critiqué le fait que le gouvernement Legault a décidé de maintenir plutôt que de bonifier le Plan québécois des infrastructures.

Selon lui, cela signifie des investissements qui pourraient être annoncés dans le prochain budget ne pourront pas être effectués l'an prochain et que la Coalition avenir Québec devra abandonner certaines de ses promesses électorales en la matière.

M. Leitao a aussi tenu à signaler que le document officiel déposé par le ministère des Finances indique noir sur blanc que « le Québec a pris les moyens nécessaires pour réduire les émissions de GES ». Il semble donc que le gouvernement a « trouvé le plan » que le premier ministre Legault disait avoir cherché en vain, la semaine dernière, dans son discours d'ouverture.

Legault maintient les mesures d'austérité du gouvernement Couillard, dénonce le PQ

L'absence de nouveaux investissements dans les services publics, particulièrement en éducation et en santé, n'a pas davantage trouvé grâce aux yeux du porte-parole du Parti québécois en matière de finances, Martin Ouellet. Le gouvernement ne fait « absolument rien pour réinvestir dans les services aux citoyens », a-t-il dénoncé.

Ce que M. Legault nous dit [...] aujourd'hui, c'est "les mesures d'austérité qui ont été mis en place par les libéraux, je vais tout simplement les continuer, je ne vais pas les corriger tout de suite". Martin Ouellet, porte-parole du PQ en matière de finances

La mise à jour économique ne contient « aucun investissement [...] pour améliorer les services aux enfants, aucune embauche supplémentaire pour donner des professionnels dans nos écoles, rien pour combler le manque à gagner de 1000 professionnels dans toutes les écoles du Québec », a-t-il dit.

Elle ne contient « rien pour l’embauche des infirmières, de préposés aux bénéficiaires, rien pour améliorer le sort des travailleurs et des travailleuses dans le secteur de la santé et rien pour améliorer le sort des patients dans le réseau », a-t-il poursuivi. ni aucune mesure pour mettre fin aux « conditions accablantes » qui prévalent dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD).