Un texte de Saïda Ouchaou

M. Riou salue la mobilisation des francophones de la province vendredi dernier, en solidarité avec les Franco-Ontariens victimes de compressions budgétaires.

Il se souvient des combats menés pour l’éducation en français. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a établi en 1979 un programme francophone, connu alors sous le nom de « programme-cadre ». Jean Riou est alors directeur général de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.

Il faudra attendre 1995 pour que les francophones obtiennent le droit de gestion sur toutes leurs écoles avec la création du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.