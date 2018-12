Un texte de Louis Martineau

Le représentant de la Direction des poursuites criminelles et pénales, Me Michael Bourget, a demandé et obtenu du tribunal une ordonnance de non-publication sur les témoignages entendus à cette étape du processus judiciaire.

Cette enquête doit durer quatre jours, mais la Couronne a bon espoir de compléter l'exercice en deux jours seulement.

Une dizaine de témoins seront entendus, dont des policiers et des civils.

Au terme de cette procédure, le tribunal devra déterminer si la preuve est suffisante pour la tenue d'un procès.

Karl-Emmanuel Villeneuve, 22 ans, est accusé du meurtre d'Alexandre Larouche, retrouvé sans vie cet été dans une résidence de la rue Johanna dans le secteur nord de Chicoutimi.

Le meurtre avait été commis par arme à feu.