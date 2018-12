M. Trudeau a envoyé le message à l'humoriste sud-africain et animateur de The Daily Show Trevor Noah, pour annoncer que le Canada s'engagerait à verser 50 millions $ à Education Cannot Wait, une organisation qui finance l'éducation des enfants touchés par les conflits, les catastrophes naturelles et autres crises.

M. Trudeau a remercié Trevor Noah d'avoir célébré l'héritage de Nelson Mandela au festival Global Citizen, une initiative visant à mettre un terme à l'extrême pauvreté, et déclaré qu'il était désolé de ne pas être là, avant d'annoncer l'engagement de 50 millions $.

Début du graphique (passez à la fin) Merci, @Trevornoah, de célébrer l’héritage de Nelson Mandela au festival de @GlblCtzn. Je regrette de ne pouvoir être là, mais que dirais-tu si le Canada versait une contribution de 50 M$ à @EduCannotWait pour appuyer l’éducation des femmes et des filles partout dans le monde? — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 2 décembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

La réaction sur Twitter a été rapide.

Le chef conservateur Andrew Scheer a accusé M. Trudeau d'avoir promis 50 millions $ sur Twitter pour impressionner une célébrité.

M. Scheer a écrit que les contribuables avaient besoin d'un défenseur et non de quelqu'un qui dépensait de l'argent pour être populaire auprès des célébrités.

D'autres utilisateurs de médias sociaux ont écrit qu'ils appuyaient la cause, mais ont contesté la façon dont M. Trudeau a annoncé le soutien du Canada.