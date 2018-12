Un texte de Louis Gagné

Denis Perreault est copropriétaire du club Unis Boxe, situé dans le quartier Lorretteville, à Québec. Il entraîne des boxeurs au niveau amateur depuis 30 ans. La boxe, dit-il, présente son lot de risques, au même titre que d’autres sports tels que le hockey ou le football.

L’entraîneur insiste toutefois sur la différence qu’il y a entre la boxe amateur et celle pratiquée au niveau professionnel.

« Je pense qu'il faut faire attention puis il faut vraiment distinguer les deux : le sport [amateur] du sport de spectacle haut niveau, extrême, où est-ce que les boxeurs sont payés des millions pour aller se battre. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux », insiste Denis Perreault.

Denis Perreault, copropriétaire du club Unis Boxe Photo : Radio-Canada

L'homme d'affaires plaide pour minimiser le plus possible les risques que les coups portés à la tête font peser sur la santé des athlètes. Ces risques ne doivent cependant pas faire oublier les bienfaits liés à la pratique de la boxe.

« La boxe met des milliers de personnes en forme. Il n'y a pas de sport qui, au niveau conditionnement physique, aide plus les gens que ça », fait valoir M. Perreault.

Il faut tout faire pour protéger la santé de nos jeunes puis de nos personnes. Par contre, ne pas faire de sport, c'est ça qu'il y a de plus risqué pour la santé. Denis Perreault, copropriétaire, club Unis Boxe

Intervenir plus rapidement

Denis Perreault croit que l’incident impliquant Adonis Stevenson démontre que le milieu de la boxe professionnelle doit mettre à jour ses protocoles entourant les commotions cérébrales.

Il soutient que les arbitres devraient s’interposer dès qu’un boxeur commence à « être dans le trouble ».

Adonis Stevenson a été placé dans un coma artificiel à la suite de son combat contre Oleksandr Gvozdyk. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

« On l’a vu dans le cas d'Adonis Stevenson, c'est probablement le troisième ou le quatrième coup qui a été vraiment dommageable. Donc, selon moi, quand ça commence à aller mal pour un des boxeurs, l'arbitre devrait intervenir plus rapidement. »

Comme dans tous les sports, tout évolue, puis peut-être que la boxe serait due pour faire un petit brainstorming pour revoir ses procédures et ses protocoles. Denis Perreault, copropriétaire, club Unis Boxe

« Ça ramène de mauvais souvenirs »

L’autre copropriétaire du club Unis Boxe, l’ancien pugiliste professionnel Éric Martel-Bahoéli, est ébranlé par ce qui est arrivé à Adonis Stevenson, un athlète qu’il a côtoyé tout au long de sa carrière.

Le combat de samedi lui a rappelé celui qui a entraîné la mort de son ami David Whittom. Le boxeur de Québec est décédé le 16 mars 2018, près d’un an après avoir été plongé dans un état neurovégétatif à la suite d’un combat.

Éric Martel-Bahoélie a accroché ses gants le 7 avril 2018. Photo : Radio-Canada

« C'est sûr que ça ramène des mauvais souvenirs. C'est extrêmement triste », confie M. Martel-Bahoéli, qui entraîne des boxeurs amateurs.

Adonis, lui, avait eu une super belle carrière puis il n'était pas vraiment allé au tapis. C'est les risques du métier puis on le sait que la boxe, c'est un sport qui peut être à l'occasion dangereux. Éric Martel-Bahoéli, copropriétaire, entraîneur-chef, club Unis Boxe

« On ne joue pas aux dards »

À l’instar de son associé, David Perreault, Éric Martel-Bahoéli milite pour un encadrement serré des risques associés aux coups portés à la tête. Il assure que tout est mis en place au club Unis Boxe pour protéger les athlètes.

« Les jeunes qui viennent ici, peu importe si c'est juste de l'entraînement pour se mettre en forme, nous autres, on a une équipe et tout ça pour que ça soit super bien supervisé, mais c'est sûr qu'en même temps, on ne s'en vient pas jouer aux dards », concède-t-il.

Le boxeur David Whittom (à droite) est décédé le 16 mars 2018 à l'âge de 38 ans. Photo : Oli Bobby Brown/RueFrontenac

Les tragédies comme celles impliquant son ami David Whittom devraient selon lui inviter les boxeurs à réfléchir à leur avenir. La mort du boxeur de Québec a d’ailleurs joué un rôle dans sa décision d’accrocher ses gants.

« C’est sûr qu'il y a un petit lien. Je veux dire, un moment donné, ça envoie un message, la vie t'envoie un message, puis c'est peut-être bon aussi de savoir quand s'arrêter », conclut Éric Martel-Bahoéli.

Avec les informations de Fanny Samson