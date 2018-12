L'endroit a été aperçu pour la première fois en mars dernier alors que l’équipe survolait une région du parc provincial Wells Gray, dans le centre de la province, pour recenser les caribous. La géologue Catherine Hickson est la première à aller à la grotte en septembre et pense que la découverte ouvre un nouveau chapitre dans l'exploration des grottes au pays.

« C’était absolument incroyable, soutient-elle. J’ai immédiatement reconnu que c’était très important. »

Avant de s’y rendre, ses collègues et elle ont étudié durant des mois des images satellites et des rochers du même secteur. L’entrée de la grotte est d’environ 100 mètres de longueur et 60 mètres de largeur. Sa profondeur est toutefois difficile à mesurer en raison d’une chute qui se trouve en plein milieu. Des examens préliminaires ont permis d’évaluer qu’elle mesure au moins 135 mètres de profondeur.

C’est environ la grandeur d'un terrain de soccer. Catherine Hickson, géologue

La grotte s’est formée sous des glaciers, il y a probablement des dizaines de milliers d’années. Il est donc impossible d’évaluer son âge rapidement, selon la géologue.

Pour le moment, les scientifiques l’ont nommée Sarlacc's Pit en raison de sa similitude à une créature dans le film Star Wars : le Retour du Jedi, mais une appellation officielle sera faite après avoir consulté les Premières Nations.

Sa localisation est tenue secrète pour le moment pour garder la grotte intacte, dit Mme Hickson. Les chercheurs espèrent poursuivre leurs travaux en 2020, s'ils peuvent obtenir du financement. « Nous pensons parfois que tout est connu et que tout a été découvert, mentionne-t-elle. Mais nous avons fait une découverte majeure. Cet endroit n’a probablement pas été vu auparavant et certainement pas exploré », lance-t-elle.