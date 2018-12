L'hiver plus que hâtif fait en sorte que plusieurs agriculteurs n'ont pas eu le temps nécessaire pour procéder à une troisième ou à une quatrième récolte de foin. Ces récoltes servent de réserves pour nourrir les bêtes pendant les mois froids.

Non seulement le foin se vend plus cher, mais il se fait même très rare sur les tablettes.

Un agriculteur de Racine, Michel Brien, a eu la chance de récolter son foin à temps Le mot s'est répandu et des collègues de partout au Québec, d'aussi loin qu'au Bas-Saint-Laurent, l'ont contacté pour mettre la main sur cette denrée rare.

Le fait que les fourrages soient rares, les gens augmentent les prix. Ça peut rendre certaines entreprises en difficulté ou en réflexion sur le nombre de têtes qu'ils vont garder cet hiver , croit celui qui est également vice-président de l'UPA-Estrie.

Au total, la hausse de prix peut représenter une somme variant entre 20 000 et 50 000 $ par ferme. Non seulement, le foin se vend deux fois plus cher, mais les agriculteurs doivent également payer pour son transport.

La Financière agricole aurait déjà reçu des demandes de compensation.

Le sujet sera d'ailleurs au coeur des discussions des membres de l'Union des producteurs agricoles dont le congrès se déroule présentement à Québec.