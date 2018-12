Un texte d'Anne-Josée Cameron

Après six spectacles présentés à guichet fermé à Montréal, les Cowboys Fringants prennent maintenant d'assaut le Grand Théâtre de Québec pour ce concert symphonique sous la direction de Simon Leclerc.

Les Cowboys et le directeur musical se sont entendus sur un corpus de vingt chansons tirées de cinq albums : Motel Capri (2000), Break syndical (2002, cinq titres), La grand-messe (2004), L'expédition (2008) et Octobre (2015).

Dans nos incontournables, il y avait l'hiver approche. Une pièce qu'on aime particulièrement. Marie-Annick Lépine, membre des Cowboys fringants

Le groupe a fait ses suggestions au directeur musical, qui a fait les choix définitifs, raconte Marie-Annick Lépine, la violoniste des Cowboys.

« On lui a proposé une catégorie des incontournables, 10 chansons qu'il devait arranger à moins d'empêchement majeur. Ensuite, on lui a fait une catégorie des chansons à succès. Il devait choisir 6 chansons parmi cette catégorie et enfin, on lui a aussi proposé des chansons rarement jouées, mais qu'on souhaitait entendre avec l'orchestre. Au final, c'est Simon Leclerc qui a fait les choix. »

Version symphonique

Un mariage musical de la sorte entre le groupe et l'orchestre entraîne toujours des modifications auxquelles les Cowboys se sont pliés avec plaisir.

« Les structures musicales des chansons ont peu changé, affirme Jean-François Pauzé, avant d'ajouter que les arrangements, eux, ont beaucoup changé. C'est très impressionnant », soutient celui qui a écrit la plupart des chansons du groupe.

Pour l'occasion, le directeur musical du projet, Simon Leclerc, a décidé d'enlever la guitare acoustique, ce qui a un impact important sur le son des Cowboys Fringants.

Le but, c'est de faire quelque chose de différent, d'unique! Jean-François Pauzé, au sujet des arrangements du concert.

« Il faut savoir que notre musique repose beaucoup sur la guitare acoustique, explique Marie-Annick Lépine. Tout est rythmé par le travail que fait Jean-François. En l'enlevant, on change le rythme.

« Le fait de le transposer par des cordes et des cuivres, ça change complètement la saveur des chansons, mais en même temps, on s'y retrouve assez pour que la foule puisse chanter En berne », ajoute-t-elle en souriant.

« C'est différent, mais peut-être encore plus puissant grâce à l'OSQ », de conclure Jean-François Pauzé.

Les Cowboys Fringants seront en concert les 4 et 5 décembre, au Grand Théâtre de Québec.